भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य वसीम जाफर (Wasim Jaffe) ने लार्ड्स मैदान (Lords’s Cricket Ground) की पिच के बहाने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट पर तंज कसा है। यही नहीं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भी अपनी ही टीम के लिए मजे लिए हैं। दरअसल, दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड मेहमान न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव बनाने में असफल रही है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही शतक जड़ दिया है। लॉर्ड्स की पिच काफी काफी हरी-भरी है। वसीम जाफर ने मैदान की पिच वाली एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने किटबैग को पीठ पर लादे हुए पिच के ऊपर से गुजर रहे हैं। जाफर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘लगता है कि इंग्लैंड ने स्टार्टर के लिए हरा भरा कबाब ऑर्डर किया है।’

Looks like England ordered Hara bhara kebab for starters #ENGvNZ pic.twitter.com/Er8KkJa8GG

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) June 2, 2021