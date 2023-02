ENG vs NZ: हैरी ब्रूक दोहरे शतक से चूके, लेकिन जेम्स एंडरसन और जैक लीच ने बरपाया कहर; ताश के पत्तों की तरह भरभराई न्यूजीलैंड की टीम

England vs New Zealand, 2nd Test Match, 2nd Day: बारिश के कारण वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे दिन 64.1 ओवर का खेल ही हो पाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 42 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन था।

न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन चायकाल तक 96 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। (सोर्स- ट्विटर/@englandcricket)

NZ vs ENG, 2nd Test Match, Day 2 Scorecard: हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में भले अपना पहला दोहरा शतक लगाने में नाकामयाब रहे, लेकिन जेम्स एंडरसन और जैक लीच की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान न्यूजीलैंड की हालत खस्ता कर दी। दूसरे दिन 64.1 ओवर का खेल ही हो पाया। दूसरे दिन स्टम्प्स के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 42 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन था। टिम साउदी 23 और टॉम ब्लंडेल 25 रन बनाकर नाबाद थे। न्यूजीलैंड को फॉलोऑन बचाने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है, जबकि उसके 3 विकेट गिरना ही शेष हैं। जेम्स एंडरसन 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। जैक लीच ने 12 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड भी माइकल ब्रेसवेल को अपना शिकार बनाने में सफल रहे। वेलिंगटन (Wellington) के बेसिन रिजर्व (Basin Reserve) ग्राउंड पर 24 फरवरी को न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले दिन 65 ओवर में 3 विकेट पर 315 रन बनाए। जो रूट 101 और हैरी ब्रूक 184 रन पर नाबाद थे। इंग्लैंड का तीसरा विकेट 21 रन के स्कोर पर गिरा था। दूसरे दिन हैरी ब्रूक अपना पहला दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। हैरी ब्रूक सिर्फ 2 रन ही और जोड़ पाए अपने खाते में हैरी ब्रूक शुक्रवार के अपने स्कोर में सिर्फ 2 रन जोड़ने के बाद पवेलियन लौट गए। जो रूट हालांकि एक छोर पर डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। कप्तान बेन स्टोक्स (27 रन) ही 25 से ज्यादा का स्कोर कर पाए। इंग्लैंड ने 87.1 ओवर में 8 विकेट पर 435 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। जो रूट 153 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत खराब रही। उसने पहले ओवर में ही डेवोन कॉनवे का विकेट गंवा दिया। पांचवें ओवर में केन विलियमसन ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। यही नहीं, 77 रन के स्कोर तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। टी ब्रेक तक उसने 96 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। उसके 4 बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, विल यंग और माइकल ब्रेसवेल दोहरे अंक का आंकड़ा नहीं छू पाए।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram