इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 96.2 ओवर में 391 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत टीम इस स्कोर तक पहुंचा। फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया और अब वह इसी के साथ एक खास मामले में ब्रेंडन मैकुल्लम और मार्टिन गुप्टिल की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले मैकुल्लम और गुप्टिल ने ही यह कारनामा किया था। इस मुकाबले में फिलिप्स ने 135 गेंद पर 100 रन की पारी खेली जिसमें 18 चौके शामिल थे। अंत में काइल जैमीसन ने 48 गेंद पर 41 रन बनाकर उनका साथ निभाया और स्कोर 391 तक ले गए।

जो रूट के लिए बढ़ा इंतजार

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पारी की शुरुआत बहुत खास नहीं रही। 45 पर पहला विकेट गिरा और बेन डकेट 25 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद 68 रन पर दूसरा विकेट गिरा और जैकब बेथेल 9 रन ही बना पाए। इसके बाद दूसरे ओपनर एमिलियो गे 53 रन बनाकर डटे रहे और तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 74 रन की पार्टनरशिप की।

जो रूट ने 57 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। उन्हें इस पारी से पहले 14 हजार टेस्ट रन पूरे करने के लिए 48 रन चाहिए थे। मगर इस पारी में वह ऐसा नहीं कर पाए और उनका इंतजार बढ़ गया। इतना ही नहीं वह सबसे तेज 14 हजार टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बनने के करीब हैं।

सचिन तेंदुलकर ने 171 टेस्ट मैच में 14,000 रन बनाए थे। जबकि रूट ने 165वें टेस्ट मैच की पहली पारी के बाद 13998 रन बना लिए हैं। अभी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनका इंतजार थोड़ा बढ़ गया है।

यहां देखें इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

Crowe-Thorpe Trophy, 2026

England 
222/6 (59.0)

vs

New Zealand  
391 (96.2)

BattingRB
Jordan Cox *22 42
Jofra Archer0 11
BowlingORWKT
Matt Henry *16572
Will O'Rourke17612

Stumps ( Day 2 – 2nd Test )
England trail by 169 runs

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