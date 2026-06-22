इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेजबान इंग्लिश टीम ने गंवा दिया। एक तरफ ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में 253 रन से हार फिर अगले दिन इंग्लैंड को स्लो ओवररेट का दोषी पाया गया। इसके कारण पूरी अंग्रेज टीम के ऊपर 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा और टीम के WTC अंकतालिका में से 12 पॉइंट्स भी काटे गए।
इंग्लैंड की टीम पर मैच के बाद आईसीसी का हंटर इसलिए चला क्योंकि उसे तय समय से 12 ओवर पीछे पाया गया। यह आरोप मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट द्वारा तय किए गए और आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत टीम को दोषी पाया गया। WTC (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप) की पॉलिसी के आर्टिकल 16.11.2 के तहत टीम जितने ओवर पीछे होती है, उतने ही अंक WTC की तालिका में से काटे जाते हैं।
WTC की अंकतालिका में 7वें स्थान पर इंग्लैंड
ओवल टेस्ट के लिए बनाए गए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इस आरोप को स्वीकार लिया है और सभी सैंक्शन्स भी स्वीकार किए हैं। इसलिए इस मामले पर आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।
इस एक्शन के बाद इंग्लैंड की टीम WTC 2025-27 की अंकतालिका में 38 अंक के साथ 7वें स्थान पर ही है। जबकि उसका विनिंग पर्सेंटाइल 26.39 का है। इंग्लैंड के पर्सेंटाइल में भी इस एक्शन के बाद गिरावट आई है। ओवल टेस्ट में हार के बाद यह 37.88 से 34.72 हो गया था। इस संस्करण में अंग्रेज टीम के इस तरह कुल 14 अंक कट चुके हैं। पिछले साल भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के 2 अंक कटे थे।
WTC 2025-27 की अपडेटेड अंकतालिका
ऑस्ट्रेलिया
इस साइकिल में
शीर्ष 2 टीमें
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|DED
|अंक
|PCT%
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|4
|न्यूज़ीलैंड
|5
|3
|1
|1
|0
|40
|66.67
|5
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|12
|4
|7
|1
|14
|38
|26.39
|8
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|8.33
|9
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17
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