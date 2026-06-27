न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर है। बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम ट्रेंटब्रिज में तीसरे दिन शनिवार (27 जून) को बेन डकेट के शतक, जैकब बेथल और हैरी ब्रूक के अर्धशतक के बाद भी पहली पारी में 354 रनों पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 84 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इसमें नाथन स्मिथ, विल ओ’रूर्के और जकारी फाउल्केस ने शानदार गेंदबाजी का अहम योगदान रहा।

स्मिथ ने कीवी टीम के लिए 91 रन देकर 4 विकेट लिए। ओ’रूर्के (3-53) और फाउल्केस (3-35)से उन्हें अच्छा साथ मिला। तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने मैच पर जल्दी ही पकड़ बना ली। 223/2 से आगे खेलते हुए इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट तब गंवाया जब जो रूट 21 रन पर स्मिथ की इन-स्विंगिंग गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

जैकब बेथल भी जल्दी आउट हुए

इसके तुरंत बाद जैकब बेथल भी आउट हो गए, जिन्हें ओ’रूर्के की गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने 74 रन पर दूसरी स्लिप में कैच कर लिया। जेमी स्मिथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। वह 1 रन बनाकर स्मिथ की गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों स्लिप में आउट हुए। कप्तान बेन स्टोक्स का मुश्किल कैच 1 रन पर डेवोन कॉनवे ने छोड़ा। वह आखिरकार 15 रन पर आउट हो गए।

बेन स्टोक्स नहीं चले

ब्लेयर टिकनर की जगह कनकशन सब्स्टीट्यूट फाउल्क्स ने एक और तेज इन-स्विंगिंग डिलीवरी पर इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स का विकेट लिया। गस एटकिंसन लंच से ठीक पहले एलबीडब्ल्यू की अपील से बच गए। डीआरएस रिव्यू से पता चला कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। ब्रूक (58) ने लंच से ठीक पहले अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन फिर से शुरू होने के तुरंत बाद आउट हो गए।फाउल्कस की गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर लगी।

इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं उठा पाए जीवनदान का फायदा

ओ’रूर्के ने कैच-एंड-बॉल्ड का मुश्किल मौका गंवा दिया जब जोफ्रा आर्चर 13 रन पर थे, लेकिन इंग्लैंड का यह तेज गेंदबाज 15 रन पर आउट हुआ। स्मिथ की खतरनाक ऊपर उठती गेंद ने उनके बल्ले का किनारा और पहली स्लिप में मिचेल ने कैच लपका। एटकिंसन को भी एक जीवनदान मिला जब बेन सियर्स ने मिडऑन पर उनका आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि, वह जल्द ही ओ’रूर्के के तीसरे शिकार बन गए। 23 रन पर मिचेल ने उनका कैच लिया। जोश टंग आखिरी विकेट थे जिन्हें फाउल्केस की गेंद पर मिड-विकेट पर मिचेल सेंटनर ने 2 रन पर कैच किया।