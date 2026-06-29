इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने न्यूजीलैंड से ट्रेंटब्रिज टेस्ट में हार के बाद कहा कि उन्होंने बेन स्टोक्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से रोकने की कोशिश की थी। इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में न्यूज़ीलैंड ने 160 रनों से हरा दिया। मेजबान टीम 1-2 से सीरीज गंवा बैठी । यह टेस्ट स्टोक्स का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था, जिसमें ऑलराउंडर ने चौथे दिन खेल शुरू होने से पहले अपने टीम के साथियों को संन्यास के अपने फैसले के बारे में बताया था।

मैकुलम ने स्टोक्स के संन्यास को लेकर स्काई स्पोर्ट्स से कहा, ‘जब उन्होंने कल मुझे कन्फर्म किया कि वे रिटायर होने वाले हैं तो पहले मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि उनका फैसला अडिग था और वे इसे लेकर संतुष्ट है। इससे थोड़ी उदासी हुई क्योंकि आप चार साल से इस सफर में साथ हैं और यह काफी बहुत रोमांचक रहा है। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि इस दौरान स्टोक्स के साथ काम कर पाया और उन्हें एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त मानता हूं।’

स्टोक्स को पीछे हटाना मुश्किल था

मैकुलम ने माना कि स्टोक्स अपने फैसले से खुश थे और एक बार फैसला लेने के बाद उन्हें पीछे हटाना मुश्किल था। मैकुलम ने टेस्ट के बीच स्टोक्स के संन्यास की घोषणा करने के समय को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि फैंस को इस फैसले के बारे में बताना और स्टोक्स को सही तरीके से विदाई देना जरूरी था। इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में काफी खराब प्रदर्शन किया है। वह छठे नंबर पर है। ऐसे में मैकुलम के कोच बने रहने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, फिलहाल उनके हटने की संभावना नहीं दिख रही है।

स्टोक्स की हार से हुई विदाई

न्यूजीलैंड ने 2021 के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। इंग्लैंड ने 2022 में 3-0 और 2024-25 में 2-1 से जीत दर्ज की थी। 2022-23 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। पूरी खबर पढ़ें।