न्यूजीलैंड ने सोमवार (29 जून) को ट्रेंटब्रिज में इंग्लैंड को 160 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। इसके साथ ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हार के साथ विदाई हुई। सीमित ओवरों के पारूप से पहले ही दूरी बना चुके स्टोक्स ने रविवार (29 जून) को संन्यास का ऐलान कर दिया था। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट जीता था। दूसरे और तीसरा टेस्ट जीता। ट्रेंटब्रिज में जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 4 साल सूखा खत्म किया।

न्यूजीलैंड ने 2021 के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। इंग्लैंड ने 2022 में 3-0 और 2024-25 में 2-1 से जीत दर्ज की थी। 2022-23 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 373 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 51.2 ओवर में 210 रनों पर आउट हो गई।

स्टोक्स ओपनिंग करने उतरे

इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। वह मेजबान टीम की ओर से अर्धशतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे और आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। स्टोक्स इस पारी में ओपनिंग करने उतरे और 20 गेंद गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। उन्होंने बेन डकेट 36 रन के साथ पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद अंग्रेजों ने 4 विकेट 100 रन के अंदर गंवा दिए।

इंग्लैंड की हार और बड़ी हो सकती थी

इंग्लैंड की हार और बड़ी हो सकती थी। उसके 6 विकेट 116 रन पर गिर गए थे। इसके बाद जेमी स्मिथ ने गस एटकिंसन के साथ 138 गेंद पर 75 रनों की साझेदारी। एटकिंसन ने 19 रन बनाए और 70 गेंदों का सामना किया। दिग्गज क्रिकेटर जो रूट भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने 17 गेंद पर 18 रन बनाए। उनके अलावा इमिलियो गे ने 10 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट जाकारी फाउल्कस ने लिए। नाथन स्मिथ और मिचेल सैंटनर ने 2-2 विकेट लिए। बेन सीयर्स ने 1 विकेट लिया।

संन्यास का ऐलान, तालियों की गड़गड़ाहट और स्टोक्स ने झटका विकेट, देखें VIDEO

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स लगातार 11वां ओवर करने आए। इसी वक्त दर्शकों को पता चला कि इंग्लैंड के कप्तानों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टोक्स दौड़े और जकारी फाउल्कस ने स्लिप में हैरी ब्रूक को कैच थमा दी। यह पूरा ड्रामा 27 सेकेंड के अंदर हुआ। पूरी खबर पढ़ें।