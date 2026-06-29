इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में रविवार (29 जून) को तीसरे टेस्ट के चौथे दिन एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। कमेंटेटर माइकल एथर्टन ने बताया कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस मैच से बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलिवदा कह देंगे। अपने मैराथन स्पेल में स्टोक्स लगातार 11वां ओवर करने आए।

यही वक्त था जब दर्शकों को पता चला कि बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टोक्स दौड़े और जकारी फाउल्कस को गेंद की, जो बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में हैरी ब्रूक के पास गई। यह पूरा ड्रामा 27 सेकेंड के अंदर हुआ। यह वीडियो किसी को भी भावुक कर देगा। इसे देखकर यह महसूस होगा कि आप स्टोक्स के करियर बनी फिल्म का टीजर या ट्रेलर देख रहे हों।

Twenty-seven seconds after the crowd were told… Ben Stokes does this 🤯 pic.twitter.com/zPPAwflxpO — England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026

बेन स्टोक्स ने 2 विकेट झटके

बेन स्टोक्स ने 25 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 288 रन बनाकर दूसरी घोषित की। 373 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 103 रन बना लिए थे। जो रूट 9 और इमिलियो गे 6 रन बनाकर क्रीज पर।

ओपनिंग करने उतरे स्टोक्स

इंग्लैंड की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स ने बेन डकेट के साथ पारी की शुरुआत की। उन्होंने 20 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। जकारी फाउल्कस ने उन्हें आउट किया। बेन डकेट ने 42 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हुए। जैकब बेथल बगैर खाता खोले आउट हुए। हैरी ब्रूक ने 21 रन बनाए।

बेन स्टोक्स ने किया संन्यास का ऐलान

बेन स्टोक्स ने ट्रेंटब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान दूसरे मैच में नाइट कर्फ्यू तोड़ने और क्लब में विवाद के बाद नहीं खेले थे। पूरी खबर पढ़ें।