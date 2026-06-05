इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को गुरुवार (5 जून) को पहले टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 113 रन पर समेट दिया। लंबे समय बाद खेल रहे तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने पांच विकेट झटके। लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के केवल 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। इससे पहले पहली पारी में इंगलैंड 140 पर आउट हो गया था। उसने 27 रनों की बढ़त हासिल की। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन काइल जेमीसन ने नाबाद 38 रन बनाए।

फरवरी 2024 के बाद इंग्लैंड के लिए पहली बार टेस्ट खेल रहे ओली रॉबिन्सन ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके। उन्होंने डेवोन कॉनवे 1, केन विलियमन और रचिन रविंद्र को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड के शीर्ष 6 में से पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं पाए। इन तीनों के अलावा कप्तान टॉम लैथम 3 रन बनाकर आउट हुए।

ओली रॉबिन्सन ने 39 रन देकर 5 विकेट झटके

डेरिल मिचेल ने 12 और विकेटकीपर टॉम ब्लैंडल 4 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने 34, नाथन स्मिथ ने 15, काइल जेमीसन ने नाबाद 38, विलियम ओ’रूर्के 1 और मैच हेनरी बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 39 रन देकर 5 विकेट झटके। जोश टंग ने 40 रन देकर 3 और गस एटकिंसन ने 2 विकेट लिए।

इंग्लैंड पहली पारी में 140 पर आउट

इंग्लैंड ने पहली पारी में 39.4 ओवर में 140 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमीसन ने 5 विकेट झटके। जेमीसन ने भी फरवरी 2024 में आखिरी बार टेस्ट मैच खेला था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अंतिम-12 का ऐलान

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अंतिम-12 में सोनी बेकर और एमिलियो गे को मौका दिया है। दोनों का डेब्यू हो सकता है। 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में चुने गए रेहान अहमद, जेम्स रेव और मैथ्यू फिशर को मौका नहीं मिला है। पूरी खबर पढ़ें।