England vs New Zealand (ENG vs NZ) 1st Test Live Cricket Score Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 2 जून 2021 से लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। इस मैच में न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन के हाथों में है।

दोनों टीमों की बात करें तो इंग्लैंड के लिए जेम्स ब्रेसी और ओली रॉबिंसन को डेब्यू करने का मौका मिला। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने डेवोन कॉनवे को पहली बार टेस्ट खेलने का मौका मिला। कीवी टीम में कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मिशेल सैंटनर को रखा गया है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट का सीधा प्रसारण अंग्रेजी कॉमेंट्री के साथ सोनी सिक्स एचडी/एसडी पर किया जाएगा। आप सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। एयरटेल उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करके एयरटेल एक्सस्ट्रीम ऐप और वेबसाइट पर मुफ्त में यह मैच देख सकते हैं। मैच के ताजा अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम से भी जुड़े रह सकते हैं।