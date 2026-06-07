इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में रविवार (7 जून) को 151 रनों से हरा दिया। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में बारिश के कारण चौथे दिन परिणाम आया, लेकिन मैच में सिर्फ 166 ओवर ही गेंदबाजी हुई। कुल 996 गेंद फेंके गए। चार तेज गेंदबाजों काइल जेमीसन, ओली रॉबिन्सन, नाथन स्मिथ और गस एटकिंसन ने पांच-पांच विकेट लिए। हैरी ब्रूक और एमिलियो गे ही अर्धशतक लगा पाए।

57 सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा, जो गे ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में बनाया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 140 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 113 रन पर आउट कर दिया और 27 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में 226 रन बनाकर 254 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 138 रनों पर सिमट गई।

न्यूजीलैंड के चार खिलाड़ी नहीं खोल पाए खाता

कॉनवे 41 और ग्लेन फिलिप्स नाबाद 44 रन ही थोड़ा संघर्ष दिखा पाए। इनके अलावा केन विलियमसन ने 18 रन बनाए। बाकी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। चार खिलाड़ी कप्तान टॉम लैथम, विलियम ओ’रूर्के, डेरिल मिचेल और मैट हेनरी खाता नहीं खोल पाए।

गस एटकिंसन ने 5 विकेट झटके

रचिन रविंद्र 8, काइल जेमीसन 6, नाथन स्मिथ और टॉम ब्लंडेल ने 4-4 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने 5 विकेट झटके। ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। बेन स्टोक्स को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट ओवल में 17 जून से खेला जाएगा।

लॉर्ड्स में डेब्यू टेस्ट पर 50+ की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के 21वें बल्लेबाज बने गे

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यूटेंट एमिलियो गे ने 95 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 57 रनों की पारी खेली। लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में तीन पारियों में अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। पूरी खबर पढ़ें।