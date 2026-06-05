न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यूटेंट एमिलियो गे ने अर्धशतक लगाकर पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। गे ने 95 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 57 रनों की पारी खेली। लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में तीन पारियों में अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। गे ‘क्रिकेट के मक्का’ में डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले इंग्लैंड के 21 वें बल्लेबाज बने।
गे 2004 में एंड्रयू स्ट्रॉस के बाद लॉर्ड्स में 50 से ज्यादा का स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स में डेब्यू करते हुए शतक लगाए हैं। इनमें स्ट्रॉस, मैट प्रायर, केविन पीटरसन और जॉन हैंपशायर शामिल हैं। स्ट्रॉस ने सबसे ज्यादा 195 रन बनाए हैं। सबसे बड़ी पारी प्रायर के नाम है। उन्होंने 2007 में 126 रनों की पारी खेली थी।
टेस्ट डेब्यू पर 50+ रन बनाने वाले
इंग्लैंड के बल्लेबाज
रनों के घटते क्रम में · कुल 21 बल्लेबाज · 4 शतक
|#
|बल्लेबाज
|वर्ष
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|उपलब्धि
|1
|एजे स्ट्रॉस
|2004
|195
|112
|97.5
|शतक
|2
|एमजे प्रायर
|2007
|126
|126*
|—
|शतक
|3
|केपी पीटरसन
|2005
|121
|64*
|121
|शतक
|4
|जेएच हैम्पशायर
|1969
|107
|107
|107
|शतक
|5
|आरसी रसेल
|1988
|94
|94
|94
|अर्धशतक
|6
|एफएस जैक्सन
|1893
|91
|91
|91
|अर्धशतक
|7
|एमडी मोक्सन
|1986
|74
|74
|74
|अर्धशतक
|8
|जेजे रॉय
|2019
|72
|72
|72
|अर्धशतक
|9
|जेएल स्मिथ
|2024
|70
|70
|70
|अर्धशतक
|10
|ए मैकग्राथ
|2003
|69
|69
|69
|अर्धशतक
|11
|एच गिम्बलेट
|1936
|67
|67*
|—
|अर्धशतक
|12
|केजे बार्नेट
|1988
|66
|66
|66
|अर्धशतक
|13
|जेएच किंग
|1909
|60
|60
|60
|अर्धशतक
|14
|आरए हटन
|1971
|58
|58*
|—
|अर्धशतक
|15
|जीओबी एलन
|1930
|57
|57
|57
|अर्धशतक
|16
|डीएम बेस
|2018
|57
|57
|57
|अर्धशतक
|17
|ईएन गे
|2026
|57
|57
|57
|अर्धशतक
|18
|बीसी ब्रॉड
|1984
|55
|55
|55
|अर्धशतक
|19
|जीएल जेसप
|1899
|51
|51
|51
|अर्धशतक
|20
|सीएफ वॉल्टर्स
|1933
|51
|51
|51
|अर्धशतक
|21
|डीएस स्टील
|1975
|50
|50
|50
|अर्धशतक
इंग्लैंड-न्यूजीलैंड पहला टेस्ट
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 39.4 ओवर में 140 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड 29.5 ओवर में 113 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 46.2 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन बनाए। 211 रनों की बढ़त हासिल की। पूरी खबर पढ़ें।