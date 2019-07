Eng vs Ire: मैच देखने पहुंची थेरेसा मे, नए पीएम बोरिस जॉनसन के पहले भाषण में नहीं हुईं शामिल

Theresa May was supporting the England cricket team at Lord’s: ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने संसद में नए पीएम बोरिस जॉनसन के पहले भाषण में भाग नहीं लेने का मन बनाया है। थेरेसा इस भाषण में जाने की वजाय गुरुवार को लॉर्ड्स में खेले जा रहे इंग्लैंड और आयरलैंड के टेस्ट मैच का दूसरा दिन देखना पसंद किया। थेरेसा जो अब एक सांसद हैं ने गुरुवार के सत्र को छोड़ दिया, एक ऐसा सत्र जिसमें बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक आक्रामक भाषण दिया। विपक्षी सांसदों पर चिल्लाते हुए बोरिस ने ब्रेक्सिट पर चर्चा की।

थेरेसा लॉर्ड्स में क्रिकेट देख रहीं थी वहीं बोरिस संसद में अपने राजनीतिक एजेंडे की शुरुआत की। थेरेसा के डेविड गौक और ग्रेग क्लार्क भी मैदान में उनके साथ नज़र आए। गौक और क्लार्क ने जॉनसन द्वारा किए गए मंत्रिमंडल फेरबदल में न्याय और व्यापार सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। थेरेसा की उपस्थिति इंग्लैंड की टीम के लिए एक अच्छा शगुन हो सकती है, जिन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड पर एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है।

बता दें इंग्लैंड के लिए नाइटवॉचमैन के रूप में उतरे जैक लीच केवल आठ रन से शतक से चूक गए। इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 303 रन बनाए हैं। इसी के साथ इंग्लैंड की बढ़त 181 रन की हो गई है। लीच ने 92 रन बनाये जो उनका प्रथम श्रेणी में भी सर्वोच्च स्कोर है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App