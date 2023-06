ENG vs AUS: लॉर्ड्स पर शतक लगाते ही स्मिथ के 15000 रन पूरे; ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ा; स्टीव ने की स्टीव की बराबरी

लॉर्ड्स पर खेली अपनी शतकीय पारी के दम पर स्टीव स्मिथ ने 9000 टेस्ट रन और 15,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (सोर्स-एपी फोटो)

स्टीव स्मिथ ने एशेज 2023 के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में शतक लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 416 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। स्मिथ ने पहली पारी में 15 चौकों की मदद से 110 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में अपने 9000 रन भी पूरे किए। इसके अलावा इस स्कोर के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 15,000 रन के आंकड़े को छू लिया। लॉर्ड्स में खेली पारी के दम पर स्मिथ ने कई माइलस्टोन किए अपने नाम स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स में अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली और मुश्किल घड़ी में उनके बल्ले से शतकीय पारी निकली। इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को राहत पहुंचाने का काम किया। वहीं अपनी इस पारी के दम पर स्मिथ ने की माइलस्टोन अपने नाम किए। -9000 टेस्ट रन किए पूरे

-15,000 इंटरनेशनल रन किए पूरे

-लगाया टेस्ट क्रिकेट करियर का 32वां शतकइंग्लैंड के खिलाफ लगाया 12वां टेस्ट शतक

-एशेज इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा शतक

-इंग्लैंड में लगाया 8वां टेस्ट शतक

-लॉर्ड्स पर लगाया दूसरा टेस्ट शतक

-एशेज 2023 का पहला शतक स्मिथ ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ने अपने 15,000 रन 351वें पारी में पूरे किए और ब्रायन लारा से आगे निकल गए। लारा ने ये कमाल 354वें पारी में किया था। इस मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं और उन्होंने 333 पारियों में अपने 15,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे। 15000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुँचने में सबसे तेज (पारी के हिसाब से) 333-विराट कोहली

336 – हाशिम अमला

344 – विव रिचर्ड्स

347 – मैथ्यू हेडन

348 – केन विलियमसन

350 – जो रूट

351 – स्टीव स्मिथ

354 – ब्रायन लारा

356 – सचिन तेंदुलकर

स्टीव स्मिथ ने की स्टीव वॉ की बराबरी स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 32वां टेस्ट शतक लगाया और वो स्टीव वॉ की बराबरी पर आ गए। स्टीव वॉ ने भी इतने ही टेस्ट शतक लगाए थे। इस मामले में पहले नंबर पर 41 शतक के साथ रिकी पोंटिंग मौजूद हैं। इंग्लैंड में पिछली 13 पारियों में स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन इंग्लैंड में स्मिथ का प्रदर्शन पिछली 13 पारियों में गजब का रहा है। उन्होंने इन मैचों में 1204 रन बनाए हैं और उनका औसत 92.61 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 6 शतकीय पारियां खेली हैं जबकि 3 अर्धशतक लगाए हैं।

