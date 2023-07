ENG vs AUS: पिछले 3 मैच में 2 शतक ठोकने वाले स्टीव स्मिथ 100वें टेस्ट में हुए फेल, मोईन अली ने हासिल की खास उपलब्धि

England vs Australia, Ashes 2023 Series, 3rd Test Match: स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स टेस्ट में पहली पारी में 110 रन बनाए थे। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भी शतक लगाया था।

लीड्स टेस्ट में स्टीव स्मिथ पहली पारी में 22 और दूसरी पारी में 2 रन ही बना पाए। दूसरी पारी में उनका विकेट मोईन अली (इनसेट में) ने लिया। (सोर्स- ट्विटर/आईसीसी/ईएसपीएनक्रिकइंफो)

Ashes 2023, Leeds Test Match: एशेज सीरीज 2023 का तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। दो दिन में 24 विकेट गिर चुके हैं और सिर्फ 615 रन ही बने हैं। पहले दिन 331 रन बने और 13 विकेट गिरे थे। दूसरे दिन भी गेंदबाजों का जलवा रहा। हालांकि, अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले स्टीव स्मिथ के लिए यह मैच यादगार नहीं रहा। वह दोनों पारियों में कुल मिलाकर 24 रन ही बना पाए। स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में 22 रन बनाए थे। दूसरी पारी में वह सिर्फ दो रन ही बना पाए। दूसरी पारी में उन्हें मोईन अली ने बेन डकेट के हाथों कैच आउट कराया। खास यह रहा है कि स्मिथ का विकेट लेते ही मोईन अली ने खास उपलब्धि भी अपने नाम की। मोईन अली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे किए। मोईन अली इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने वालों 14वें गेंदबाज बने। लीड्स टेस्ट को छोड़ दें तो स्टीव स्मिथ ने इससे पहले पिछले 3 में से 2 मैच शतक लगाया था। स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स टेस्ट में पहली पारी में 110 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 34 रन बनाकर आउट हुए थे। इससे पहले उन्होंने 7 जून 2023 को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ पहली पारी में 121 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 34 रन बनाकर आउट हुए थे। स्टीव स्मिथ एशेज 2023 में बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी क्रमशः 16 और 6 रन ही बना पाए थे।

