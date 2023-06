Ashes 2023: इस खिलाड़ी का फिट होना मिचेल स्टार्क से लिए बना मुसीबत, एशेज के पहले टेस्ट की प्लेइंग XI से किए गए बाहर

एशेज टेस्ट सीरीज 2023 के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन से मिचेल स्टार्क को इस बड़ी वजह से प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (सोर्स- एपी फोटो)

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज 2023 की शुरुआत एजबेस्टन में शुक्रवार से हो गई। इस मैच के लिए जब कंगारू टीम ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया तो इसमें टीम के स्टर गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम नहीं था और उनकी जगह जोश हेडलवुड को शामिल किया गया था। जोस हेजलवुड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल से ठीक पहले चोटिल हो गए थे, लेकिन अब वो फिट हो गए हैं और उनकी इंग्लैंड के खिलाफ एशेज 2023 के पहले टेस्ट मैच में वापसी हो गई। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस के वक्त मिचेल स्टार्क को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करते। हमने इस मैच के लिए टीम में एक बदलाव किया है और मिचेल स्टार्क को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है और हेजलवुड को उनकी टीम मौका दिया गया है। पैट कमिंस ने आगे कहा कि स्टार्क ने आखिरी टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जब आपके पास जोस हेजलवुड जैसा गेंदबाज और वो फिट हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्कलोड को मैनेज करना भी काफी कठिन होता है। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतने के लिए अच्छी तैयार की थी और अब हम एशेज में भी अच्छा करने को बेताब हैं। पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, जोश हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन। Also Read नजमुल हुसैन शंटो नेअफगानिस्तान के खिलाफ दोनों पारियों में लगाया शतक, कोहली व रोहित के साथ इस खास लिस्ट में हुए शुमार

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram