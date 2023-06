ENG vs AUS: स्टीव स्मिथ को रोकना नामुमकिन, लॉर्ड्स पर इतने साल बाद लगाया टेस्ट करियर का दूसरा शतक

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 32वां शतक लगाया।

ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (सोर्स-एपी फोटो)

Steve Smith 32nd test hundred: एशेज टेस्ट सीरीज 2023 के पहले मुकाबले में स्टीव स्मिथ का बल्ला नहीं चला था, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने मैच को दो विकेट से जीता था। पहले मैच में स्मिथ ने 16 और 6 रन की पारी खेली थी, लेकिन लॉर्ड्स में पहुंचते ही उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं। इस मैच की पहली पारी में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 32वां शतक लगाने में सफलता हासिल की। यही नहीं लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने जुलाई 2015 के बाद यानी 8 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने में भी सफल रहे और इस मैदान पर यह उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का दूसरा शतक भी रहा। स्टीव स्मिथ ने लगाया टेस्ट क्रिकेट करियर का 32वां शतक इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया, लेकिन ओवरऑल ये उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का 32वां शतक रहा। इस शतक को पूरा करने के लिए उन्होंने 169 गेंदों का सामना किया। अपनी इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए और अपना शतक भी चौके के साथ ही पूरा भी किया। ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले स्मिथ ने जुलाई 2015 में शतकीय पारी खेली थी और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाया था। उस मैच में स्मिथ ने पहली पारी में 215 रन जबकि दूसरी पारी में 58 रन बनाए थे। उसके बाद यानी 8 साल के बाद उन्होंने इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने में सफलता हासिल की। स्टीव स्मिथ ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा एक्टिव क्रिकेटर्स की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में स्मिथ अब चौथे नंबर पर आ गए हैं और उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पांचवें नंबर पर धकेल दिया। स्मिथ के अब 44 शतक हो गए जबकि रोहित शर्मा के 43 शतक हैं। इस मामले में 75 शतक के साथ विराट कोहली पहले नंबर पर हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक विराट कोहली- 75

जो रूट- 46

डेविड वार्नर- 45

स्टीवन स्मिथ – 44

रोहित शर्मा- 43

