Ashes 2023: 4 साल बाद टेस्ट में वापसी करते ही मिचेल मार्श ने ठोकी सेंचुरी, पारी में लगाए 4 छक्के 17 चौके

मिचेल मार्श ने 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और इंग्लैंड के खिलाफ 118 गेंदों पर 118 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के और 17 चौके लगाए।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मिचेल मार्श (सोर्स-ट्विटर)

Mitchell Marsh century: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट सीरीज 2023 के तीसरे मैच का आयोजन लीड्स में किया जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 85 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन छठे क्रम पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श ने टीम को संभालने का काम किया। मार्श ने चार साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और उन्होंने अपनी वापसी को बेहद यादगार बना दिया और छठे क्रम पर बल्लेबाजी करने आए इस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का तीसरा शतक लगा दिया। मार्श ने इंग्लैंड की धरती पर पहली बार टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया और उन्होंने अब तक अपने टेस्ट करियर के सभी तीन शतक इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाए हैं। मार्श ने अपनी पारी में लगाए 4 छक्के 17 चौके मार्श ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी पारी खेली और 118 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के और 17 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक इस पारी में 100.00 का रहा। मार्श ने अपनी इस पारी में 92 रन सिर्फ बाउंड्री के जरिए बटोरे जबकि अन्य 26 रन उन्होंने दौड़कर पूरे किए। इससे पता लगता है कि वो किस मानसिकता के साथ मैदान पर उतरे थे और उन्होंने जमकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई की। मिचेल मार्श को इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कैमरन ग्रीन की जगह शामिल किया गया था और उन्हें टीम में शामिल करना ऑस्ट्रेलिया के हक में रहा। मार्श ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 पारियों में ही अपना तीसरा शतक लगा दिया। मार्श ने कर ली कई दिग्गजों की बराबरी मिचेल मार्श ने एशेज टेस्ट सीरीज में अपना तीसरा शतक लगाया और नंबर छह पर बल्लेबाजी करते हुए इस टेस्ट सीरीज में वो तीन शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। एशेज में नंबर छह पर बल्लेबाजी करते हुए तीन शतक मार्श से पहले मौरिस लीलैंड, डग वॉल्टर्स और स्टीव वॉ ने किया था। इस एलीट लिस्ट में शामिल होने वाले मार्श चौथे बल्लेबाज बन गए। एशेज में नंबर 6 से सर्वाधिक शतक 3 – मौरिस लीलैंड

3 – डग वॉल्टर्स

3 – स्टीव वॉ

3 – मिशेल मार्श Also Read ODI WC 2023: वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए फाइनल हो गई 10 टीमें, जानिए भारत का मुकाबला कब-कब किसके साथ होगा

