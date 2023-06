ENG vs AUS, Ashes: नाथन लियोन की गेंद पर मार्नस लाबुशेन ने हैरी ब्रूक का शानदार कैच, अर्धशतक पूरा करने से चूके; देखें Video

Ashes 2023: एशेज सीरीज 2023 का पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में इंग्लैंड ने चौथे दिन 57 ओवर में 8 विकेट पर 240 रन बना लिए थे।

नाथन लियोन ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के जो रूट, हैरी ब्रूक और जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन की राह दिखाई। (सोर्स- ट्विटर/@officialsky247)

England vs Australia, Ashes 2023: एशेज सीरीज 2023 का पहला टेस्ट रोमांचक दौर में है। इंग्लैंड ने पहली पारी 8 विकेट पर 393 रन पर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पहली पारी में 386 रन बनाने में सफल रही। इस तरह इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन की लीड मिली। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने समाचार लिखे जाने तक 57 ओवर में 8 विकेट पर 240 रन बना लिए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड 2 और ओली रॉबिनसन 15 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और हैरी ब्रूक अर्धशतक बनाने से चूक गए। दोनों को नाथन लियोन ने पवेलियन की राह दिखाई। नाथन लियोन ने जो रूट को स्टम्प किया, जबकि मार्नस लाबुशेन के हाथों हैरी ब्रूक को कैच आउट कराया। हैरी ब्रूक के पवेलियन लौटने में मार्नस लाबुशेन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मार्नस लाबुशेन ने शॉर्ट मिड-विकेट पर अपने दाईं ओर डाइव लगाते हुए बहुत लो कैच पकड़ लिया। नीचे वीडियो (Watch Video) में आप भी लाबुशेन की चपल फील्डिंग का नमूना देख सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by Wide World of Sports (@wwos)

