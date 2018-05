IPL में अरबों के लेन-देन में हुई भारी गड़बड़ी, BCCI,मोदी और श्रीनिवासन पर लगा 120 करोड़ का जुर्माना

आईपीएल के आयोजन में 243 करोड़ के लेन-देन में वित्तीय अनियमितता पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर जुर्माना लगाया है। तीनों को 120 करोड़ से अधिक का जुर्माना अदा करना होगा। यह कार्रवाई विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम(फेमा) के तहत हुई है।

दरअसल दक्षिण अफ्रीका में 2015 में हुए आईपीएल के दूसरे सत्र के आयोजन के दौरान भारी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था।243 करोड़ रुपये के लेन-देन में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम(फेमा) का खुला उल्लंघन किया गया था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।

Enforcement Directorate has imposed a penalty of Rs. 121 crore on BCCI, its former boss N Srinivasan, Former IPL commissioner Lalit Modi and others for alleged violation of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) law during Indian Premier League (IPL) in 2009.

