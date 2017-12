इंडियन क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन की पत्नी आयशा और बच्चे इस वक्त के दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं होने के कारण अमीरात एयरलाइन्स ने शिखर धवन के परिवार को उनके साथ दक्षिण अफ्रीका नहीं जाने दिया। जहां एयरलाइन्स के इस कदम से धवन काफी नाराज हैं तो वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इसका पक्ष लिया है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास ने ट्वीट कर कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या के कारण ऐसा किया गया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘सोचिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हो रही चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कारण बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। उन्हें सबूत चाहिए होता है कि आप बच्चों के पैरेंट्स हैं या नहीं। पासपोर्ट इस बात को साबित नहीं करता है। अजीब नियम है, लेकिन यही सच है।’ पत्रकार के इस ट्वीट पर शिखर धवन ने जवाब दिया कि वह इससे सहमत हैं लेकिन अमीरात एयरलाइन्स को बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के बारे में पहले खबर कर देनी थी।

Think because of child trafficking in Africa SA requires birth certificates – they need proof that you are the parents of the children and passports don’t prove that,a bit bizarre but true.. https://t.co/0TlZ9bS6kd

उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी यह एयरलाइन्स की जिम्मेदारी थी कि इस तरह के नियम को पहले बता देना चाहिए था। इसके बारे में तभी खबर कर देनी चाहिए थी जब हम लोग मुंबई में थे। ऐसे में मेरा परिवार घर में ही रुककर दस्तावेज इकट्ठा कर लेता।’

Agreed and respect tht still its there responsibility to tell that at mumbai airport not at transit.my family would have stayed at home and got d documents.

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 29, 2017