Emerging Asia Cup: यश ढुल से राजवर्धन हंगरगेकर तक, एमर्जिंग एशिया कप में इन 5 भारतीयों ने किया शानदार प्रदर्शन

इंडिया ए ने रविवार को खिताबी मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से 128 रन की हार के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की एमर्जिंग टीम एशिया कप अभियान का अंत किया। बहुत कम अनुभव के बावजूद भारत फाइनल से पहले तक टूर्नामेंट में अजेय रहा और ब कप्तान यश ढुल और राजवर्धन हंगरगेकर समेत कुछ अन्य खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भले ही भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गया, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने बगैर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अनुभव के शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान समेत अन्य टीमों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी थे, लेकिन भारतीय टीम में अंडर-19 और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का अनुभव वाले खिलाड़ी थे। ऐसे में एक नजर डालते हैं 5 भारतीय खिलाड़ियों पर जिन्होंने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। यश ढुल – अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान ने टूर्नामेंट में भारत के लिए चार पारियों में 117.00 की औसत से 234 रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा। यूएई के खिलाफ नाबाद 108 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। ढुल श्रीलंका ए के अविष्का फर्नांडो (255 रन) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। साई सुदर्शन – साई सुदर्शन का प्रभावी प्रदर्शन जारी है। उन्होंने पांच मैचों में 73.33 की औसत से 220 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 104 रनों की यादगार पारी खेली थी। सुदर्शन टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। Also Read IND A vs PAK A: लीग स्टेज में ही लिख दी थी इंडिया ए की हार की स्क्रिप्ट, पाकिस्तानी कोच का खुलासा अभिषेक शर्मा – पंजाब के इस 22 वर्षीय ऑलराउंडर का टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। वह पांच पारियों में 44.20 की औसत से 221 रन बनाकर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने नेपाल ए के खिलाफ 87 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ दो अर्धशतक जड़े। उन्होंने अपनी टीम के लिए दो विकेट भी लिए। निशांत सिंधू – हरियाणा के ऑलराउंडर निशांत संधू के लिए यह टूर्नामेंट यादगार रहा। पांच मैचों में 11 विकेट लेकर वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया। बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट लिए। राजवर्धन हंगरगेकर – हंगरगेकर टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। चार मैचों में ऑलराउंडर ने 13.82 के औसत से 10 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उन्होंने 42 रन देकर 5 विकेट लिया था।

