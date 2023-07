IND A vs PAK A: लीग स्टेज में ही लिख दी थी इंडिया ए की हार की स्क्रिप्ट, पाकिस्तानी कोच का खुलासा

एमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल पाकिस्तानी कोच मोहम्मद मसरूर ने बताया कि टीम भारत के खिलाफ लीग स्टेज में कमजोर प्लेइंग 11 के साथ उतरी थी। उसने सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर को आराम दिया था। फाइनल में दोनों एक्स फैक्टर साबित हुए।

पाकिस्तान ए के कोच मोहम्मद मसरूर। (फोटो – ट्विटर)

एमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल में रविवार को इंडिया ए को पाकिस्तान ए ने हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले को छोड़ दें तो यश ढुल की अगुआई वाली टीम अजेय रही थी। ग्रुप स्टेज में उसने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान ए की टीम को उस मैच में हार का कोई मलाल नहीं था। या यूं कहें की लीग स्टेज में भारत के खिलाफ वह हारने ही उतरी थी। फाइनल के दौरान पाकिस्तानी कोच मोहम्मद मसरूर ने बताया कि टीम भारत के खिलाफ लीग स्टेज में कमजोर प्लेइंग 11 के साथ उतरी थी। टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, ऐसे में उसने लीग स्टेज में सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर को आराम दिया। दोनों ही खिलाड़ी फाइनल में एक्स फैक्टर साबित हुए। यानी इंडिया ए की हार की स्किप्ट लीग स्टेज में ही लिख दी गई थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 128 रन से जीत हासिल की पाकिस्तान ए के खिलाफ ग्रुप मैच इंडिया ए की टीम एकतरफा अंदाज में जीती थी। साई सदर्शन के शतक की मदद से मेन इन ब्लू ने8 विकेट से जीत हासिल कर ली। वही फाइनल में मोहम्मद हारिस की कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 128 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की और खिताब जीता। Also Read IND vs PAK: पाकिस्तान ने भारत से लिया 10 साल पुराना बदला, टीम इंडिया की हार के यह रहे प्रमुख कारण भारत के लिए सरप्राइज पैकेज साबित हुए सुफियान और तैयब इंडिया ए की पारी के दौरान ब्रॉडकास्टर्स के बात करते हुए पाकिस्तान के कोच मोहम्मद मसरूर ने कहा, ” हमने भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं उतारी थी क्योंकि हम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। हमने सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर दोनों को आराम दिया था, वे आज भारत के लिए सरप्राइज पैकेज साबित हुए।” सुफियान और तैयब का प्रदर्शन तैयब ताहिर ने 71 गेंद पर 108 रन बनाए। वहीं सुफियान मुकीम ने 10 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेट लिए। तैयब की पारी की मदद से पाकिस्तान 50 ओवर में 8 विकेट 352 रन बनाने में सफल रहा। वहीं मुकीम ने अभिषेक शर्मा 61 रन, कप्तान यश ढुल 39 रन और हर्षित राणा 13 रन को आउट किया।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram