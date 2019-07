ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिसे पेरी ने रविवार रात इतिहास रच दिया। वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (पुरुष और महिला) में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गईं। उन्होंने अपने 104वें टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। पेरी ने रविवार को होव मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाए। इसके साथ ही उनके टी20 इंटरनेशनल में 1005 रन हो गए।

पेरी टी20 इंटरनेशनल 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की 30वीं और ऑस्ट्रेलिया की 5वीं महिला क्रिकेटर हैं। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। बेट्स ने 111 मैच में 3100 रन बनाए हैं। पेरी टी20 इंटरनेशनल में अब तक 103 विकेट ले चुकी हैं। वे टी20 महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद हैं। अनीसा ने 102 मैच में 115 विकेट लिए हैं। टी20 पुरुष इंटरनेशनल में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 1416 रन और 98 विकेट ले चुके हैं। वहीं, शाकिब अल हसन ने अब तक 1471 रन और 88 विकेट लिए हैं। संभाव है कि ये दोनों इस साल पेरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लें।

पेरी ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में अपनी टीम की हाइएस्ट स्कोरर रहीं। उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर एक विकेट भी लिया। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गईं। पेरी इस साल चौथी बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफल रही हैं। उनके हरफनमौला खेल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 13 गेंदें शेष रहते इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया।

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बनाकर मैच जीत लिया। पेरी की गिनती वनडे के भी उम्दा ऑलराउंडर में होती है। उन्होंने अब तक 106 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 50.35 के औसत और 76.42 के स्ट्राइक रेट से अब तक 2820 रन बनाए हैं। वनडे में उनके नाम 145 विकेट भी हैं।

