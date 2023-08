सचिन तेंदुलकर को ‘नेशनल आइकन’ बनाएगा चुनाव आयोग, शहरी लोगों और युवाओं को मतदान के लिए करेंगे प्रेरित

सचिन तेंदुलकर से पहले एमएस धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के नेशनल आइकन रह चुके हैं।

सचिन तेंदुलकर। (फोटो - ICC)

महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को निर्वाचन आयोग (EC) के ‘नेशनल आइकन’ के रूप में नामित किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर और चुनाव आयोग के बीच बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तीन साल के समझौते के तहत तेंदुलकर मतदाताओं में जागरूकता का प्रसार करेंगे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘यह सहयोग आगामी चुनावों, विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं के बीच तेंदुलकर के अद्वितीय प्रभाव का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।’’ निर्वाचन आयोग ने इस साझेदारी के माध्यम से मतदान के प्रति शहरी लोगों और युवाओं की उदासीनता संबंधी चुनौतियों से निपटना चाहता है। एमएस धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज रह चुके हैं आइकन चुनाव आयोग मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के मकसद से विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को अपने ‘नेशनल आइकन’ के रूप में नामित करता रहा है। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ‘नेशनल आइकन’ के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एमएस धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के नेशनल आइकन थे। Also Read Asia Cup: भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा- चोटिल खिलाड़ियों को क्यों मिल रही है जगह सचिन तेंदुलकर का बेहतरीन करियर सचिन तेंदुलकर ने 463 एकदिवसीय मैच में 44.83 के औसत और 86.23 की स्ट्राइक रेट से 18,426 रन बनाए हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 49 शतक और 96 अर्द्धशतक बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 200 रहा। वह एकदिवसीय दोहरा शतक बनाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। वह दोनों प्रारूपों में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। छह विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया सचिन तेंदुलकर ने 664 मैचों में उन्होंने 48.52 की औसत और 67 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 34,357 रन बनाए, जिसमें 100 शतक और 164 अर्द्धशतक शामिल हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। पूर्व बल्लेबाज ने छह विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे।

