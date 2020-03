दुनिया के सबसे बड़े क्लब मैच में रविवार रात स्पेन की दो टॉप टीमें बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड आमने-सामने थीं। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले को एल-क्लासिको भी कहा जाता है। रियाल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-0 से हराकर सीजन का दूसरा एल-क्लासिको जीत लिया है। पिछले एल-क्लासिको में दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर रही थीं। रियाल मैड्रिड इस जीत के साथ ‘ला लिगा’ में पहले स्थान पर पहुंच गया। उसके 26 मैच में 56 अंक हो गए हैं। दूसरी ओर, बार्सिलोना की टीम 26 मैच में 55 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है।

रियाल मैड्रिड के लिए इस मैच में पहला गोल ब्राजील के विनिसियस जूनियर ने किया। विनिसियस ने मैच के 71वें मिनट में बार्सिलोना के डिफेंडर जेरार्ड पीके को चकमा देकर गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर माने जाने वाले आंद्रे टेर स्टेगन भी कुछ नहीं कर सके। विनिसियस एल-क्लासिको में गोल करने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए। उन्होंने इस मामले में दिग्गज फुटबॉलर और बार्सिलोना के कप्तान लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विनिसियस ने 19 साल 233 दिन की आयु में यह गोल दागा। मेसी ने 2007 में 19 साल 259 दिन की आयु में यह रिकॉर्ड बनाया था।

HIGHLIGHTS | @viniciusjr and @marianodiaz7 fire @realmadriden to victory at the Bernabeu!

#ElClasico pic.twitter.com/8bZLvNk7RZ

