मिस्र के पॉपुलर फुटबॉलर मोहम्‍मद सलाह का पता फेसबुक पर लीक होने के बाद से प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ है। गुरुवार रात से ही घर के आगे बड़ी संख्या में फैन्स उनकी एक झलक पाने को बेताब है। हालांकि, सलाह अपने घर से बाहर निकलकर कुछ प्रशंसकों को आटोग्राफ भी दिया। इतना ही नहीं कुछ फैन्स ने उनके तस्वीर भी खिंचवाई और सेल्फी भी ली। मिस्र की टीम गुरुवार को ही रूस से वापस अपने देश लौटी है। मिस्र के लिए इस साल फीफा का सफर बेहद निराशाजनक रही और वह टॉप-16 में क्वॉलिफाई करने से वचिंत रह गई। टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्‍मद सलाह चोट की वजह से उरुग्वे के खिलाफ टूर्नामेट का पहला मैच नहीं खेल पाए थे। 26 साल के सलाह को सोल्डर इंजरी की वजह से इस मैच से पहले आराम दिया गया था। फैन्स को उम्मीद थी कि इस साल टीम बेहतर प्रदर्शन कर फीफा वर्ल्ड में काफी आगे तक जएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि, फैन्स टीम के प्रदर्शन से निराश नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से जीत के लिए भरपूर प्रयास किया।

Crowds gather outside @MoSalah’s home in #Egypt after his address was leaked on Facebook . So what does he do? He comes out to greet people and sign autographs…

We are not worthy of #MoSalah pic.twitter.com/85tlob2bDB

— shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) June 29, 2018