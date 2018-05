MI vs KKR: रोहित शर्मा के लिए हमेशा लकी रहा है ईडन गार्डन्स, ये आंकड़े हैं सबूत

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए आईपीएल 2018 के 41 वें मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स ने बुधवार(नौ मई) को कोलकाता नाइटराइडर्स को 102 रनों के भारी अंतर से हराया। आईपीएल के 11 वें संस्करण में मुंबई इंडियन्स की यह सबसे बड़ी जीत रही। कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ। मुंबई इंडियन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर ममें छह विकेट पर 106 रन बनाए, जवाब में खेलने उतरी कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ताश के पत्तों की तरह महज 108 रन पर बिखर गई।

कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 31 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 36 रन बनाए। मुंबई इंडियंस मैदान एक बार फिर रोहित शर्मा के लिए लकी साबित हुए। आईपीएल के दौरान ज्यादातर उपलब्धियां रोहित शर्मा ने इसी मैदान पर हासिल कीं हैं।

Rohit Sharma in the IPL at the Eden Gardens:

2008 – IPL debut

2012 – Maiden IPL century

2013 – IPL & T20 Captaincy debut

2013 & 2015 – First two IPL titles as captain

2017 – Led MI to their 100th T20 win

2018 – 100th T20 match & 50th IPL win as captain#IPL2018 #KKRvMI

