वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के फाइनल में इंग्लैंड चैंपियंस ने वेस्टइंडीज चैंपियंस को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने मोईन अली की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम में क्रिस गेल की वापसी हुई जो सेमीफाइनल में नहीं खेले थे।

मोईन अली ने खेली 60 रन की पारी

इंग्लैंड के लिए मोईन अली ने 60 रन की शानदार पारी खेली और टीम के स्कोर को 159 तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मोईन अली ने ये रन 39 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए। कप्तान रवि बोपारा का बल्ला इस मैच में नहीं चला और वो 17 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए।

इंग्लैंड के दोनों ओपनर इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और जेसन रॉय ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए जबकि डेविड मलान ने 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर सरेंडर कर दिया। जो डेनली को खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर आउट हो गए जबकि समित पटेल ने 3 रन की पारी खेली। मोईन अली ने ओवैश शाह के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 33 गेंदों पर 54 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी की।

ओवैश शाह ने निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए और अपनी पारी में 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए। वेस्टइंडीज के लिए ड्वेन ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। फिलेड एडवर्ड, शेल्डन कॉर्टरेल, रेमन रीफर और कार्लोस ब्रेथवेट को एक-एक सफलता मिली।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)