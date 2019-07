राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी दुती चंद ने बुधवार को एक और उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने 100 मीटर की रेस 11.32 सेकंड में पूरी कर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। दुती की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू, ओडिशा के मुख्यमंमत्री नवीन पटनायक, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने के पति डॉ. श्रीराम नेने और सांसद तेजस्वी सूर्या ने उन्हें बधाई दी है।

Pull me down, I will come back stronger! pic.twitter.com/PHO86ZrExl

इटली के नापोली में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सियाड गेम्स में 23 साल की दुती ने स्वीडन की डेल पोंट और जर्मनी की क्वायाई को पीछे छोड़ा। पोंट 11.33 सेकंड और क्वायाई 11.39 सेकंड में रेस पूरी कर रजत और कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। दुती के नाम 11.24 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करने का नेशनल रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन (एफआईएसयू) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दुती की रेस की क्लिप भी पोस्ट की गई है।

Dutee free! The sprint for gold goes to Dutee Chand (IND) in the Women’s 100m Sprint.