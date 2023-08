डोपिंग में फंसी दुती चंद पर लगा 4 साल का बैन, 21 दिन में फैसले को दे सकती हैं चुनौती

भारत की स्टार एथलीट दुती चंद ने दो साल पहले 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था

दुती चंद पर लगा चार साल का बैन

भारत की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और स्टार एथलीट दुती चंद पर डोपिंग के चलते चार साल का बैन लगा है। दिसंबर महीने में जांच के लिए दुती ने जो सैंपल दिया था उसमें SARMs पाया गया था। दुती का चार साल का बैन तीन जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। दुती चंद ने साल 2021 के ग्रां प्री में 100 मीटर की रेस 11.17 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था जो कि अब तक कायम है। पिछले साल लिया गया था दुती का सैंपल दुती ने साल 2018 के एशियन गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर में दो गोल्ड मेडल जीते थे। पिछले साल पांच और 26 दिसंबर को नाडा के अधिकारियों ने दुती का सैंपल लिया था। उनके पहले सैंपल में एंडाराइन, ऑस्ट्राइन और लिंगनड्रोल पाया गया वहीं दूसरे सैंपल में भी एंडाराइन और ऑस्ट्राइन पाया गया। दुती के पास 21 दिन का समय दुती के पास विकल्प था कि वह फैसला आने के सात दिन के अंदर बी सैंपल टेस्ट के लिए दें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण नाडा ने उनपर बैन लगाया। दुती फिलहाल न तो नेशनल कैंप का हिस्सा और न ही वह नेशनल कोच एन रमेश के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। दुती के पास अब 21 दिन का समय है जिसमें वह एंटी डोपिंग अपील पैनल के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। Also Read LPL 2023: वानिंदु हसरंगा ने 9 रन दे 6 विकेट झटक रचा इतिहास; 3 बार की चैंपियन जाफना किंग्स बाहर, लंका प्रीमियर लीग को मिलेगा नया चैंपियन

