इंग्लैंड में भारत के युवा क्रिकेटर अक्षर पटेल ने अपने शानदार प्रर्दशन से धूम मचाई है। यहां के काउंटी क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू के दौरान गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी जलवा बिखेरा। ग्लैमॉर्गन टीम के खिलाफ डरहम के पटेल ने पहले तीन विकेट झटके। फिर बल्लेबाजी में नाबाद 95 रन ठोक डाले। युवा क्रिकेटर ने यह पारी तब खेली, तब उनकी टीम कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। वह अकेले ही पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ क्रीज पर टिके रहे और रन बनाते रहे थे। पटेली के इसी योगदान के चलते डरहम 30 रन से मैच जीती।

पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लैमॉर्गन 154 रनों पर ढेर हो गई थी। जवाबी पारी में डरहम के बल्लेबाज आउट होकर बारी-बारी से पवेलियन लौटते रहे। सातवें नंबर पर पटेल मैदान में उतरे, जहां वह पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ क्रीज पर जमे रहे। 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से उन्होंने नाबाद 95 रनों की पारी खेली। ये पटेल ही थे, जिनकी बदौलत डरहम टीम का स्कोर 295 तक पहुंचा। वह उस दौरान 95.96 के स्ट्राइक रेट से खेले थे।

पटेल का पहला विकेट–

जब विपक्षी टीम को किया ढेर–

मैच में यूं लगाए लंबे-लंबे शॉट्स–

25 फर्स्ट क्लास मैचों में पटेल का एवरेज 53.79 रहा है, जिसमें उनके नाम 11 अर्धशतक भी दर्ज हैं। हालांकि, अभी तक उन्होंने भारतीय टीम की ओर से टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है। उम्मीद है कि उनका बेहतरीन प्रदर्शन उन्हें आने वाले समय में टेस्ट टीम में जगह दिला देगा।

उधर, भारतीय क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड के दौरे पर है। पांच मैचों की सीरीज में टीम 0-2 से पीछे चल रही है। ऐसे में उसके लिए आगे के मैच जीतना सीरीज बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। तीसरे टेस्ट में भारत वापसी करने की पूरी कोशिशों में जुटा नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, यह वक्त ही बताएगा।

