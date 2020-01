भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले हैमिल्टन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले का रोमांच भला कौन भूल सकता है। सुपरओवर में रोहित शर्मा ने आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के जड़कर टीम को जीत दिला दी थी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज भी अपने नाम कर ली।

रोहित की इस पारी और छक्के की क्रिकेट जगत में खूब वाहवाही हो रही है, लेकिन हिटमैन शर्मा के इस छक्के का फायदा अब कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए विज्ञापन के तौर पर कर रही हैं। ऐसा ही एक ट्वीट कंडोम बनाने वाली कंपनी Durex ने किया है। जो जमकर वायरल हो रहा है।

Durex ने एक ट्वीट किया जिसमें रोहित के छक्के को लेकर गजब क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। इसके कैप्शन में Durex ने लिखा कि खेल को एक नई उंचाई पर ले जाना है दोहरे मजे के साथ। रोहित शर्मा ने दो गेंदों पर दो छक्के जड़े थे। Durex के इस क्रिएटिव पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आप लोग अमेजिंग हों। वहीं, एक ने लिखा कि Durex का ऐड काफी शानदार होता है। बता दें कि कि Durex के ऐड काफी सुर्खियों में रहते हैं।

Taking the game to new heights with 2x pleasure! #NZvsIND #Hitman

To buy Durex Mutual Climax, click on https://t.co/V4hHcNR7Oh. pic.twitter.com/7d6njdYGf4

— Durex India (@DurexIndia) January 29, 2020