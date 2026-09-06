East Zone vs South Zone, Final, Duleep Trophy 2026: साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल 2026 के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया था। ईस्ट जोन ने विराट सिंह को बाहर करते हुए अपने अंतिम ग्यारह में 21 साल के झारखंड के बैटर शिखर मोहन को जगह दी और शिखर ने अपने कप्तान इशान किशन को निराश नहीं किया और अर्धशतक लगाते हुए टीम के स्कोर को मजबूत करने में अपनी बड़ी भागीदार निभाई।

हालांकि शिखर मोहन बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे और वो शतक के करीब भी लगभग पहुंच ही गए थे, लेकिन वो उससे चूक गए और 85 रन के स्कोर पर आउट हुए। शिखर मोहन ने फाइनल मैच की पहली पारी में खेल के पहले दिन अपनी टीम के लिए 85 रन का स्कोर 120 गेंदों का सामना करते हुए बनाया और इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके भी लगाए। शिखर की ये पारी काफी धैर्यभरी रही और उन्होंने परिपक्व अंदाज में बैटिंग की।

शिखर मोहन ने कप्तान इशान के साथ की 94 रन की साझेदारी

शिखर मोहन ने शानदार बैटिंग करते हुए पहली पारी में अपने कप्तान इशान किशन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 128 गेंदों पर 94 रन की अहम साझेदारी भी की। शिखर मोहन का ये चौथा फर्स्ट क्लास अर्धशतक भी रहा। शिखर से पहले इस मैच की पहली पारी में ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली थी जबकि अभिमन्यु ईश्वरन ने 86 गेंदों पर 72 रन बनाए। खबर लिखे जाने तक ईस्ट जोन ने पहली पारी में 4 विकेट पर 250 रन बना लिए थे।

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

मोहम्मद शमी के लिए टीम के दरवाजे बंद मत करो, पूर्व भारतीय बॉलिंग कोच ने सेलेक्टर्स और हेड कोच से लगाई गुहार

टीम इंडिया के पूर्व बॉलिंग कोच ने भारतीय टीम के सेलेक्टर और हेड कोच से अपील करते हुए कहा कि उन्हें शमी के लिए टीम के दरवाजे बंद नहीं करनी चाहिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)