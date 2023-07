Duleep Trophy: कोहली के साथी ने बरपाया कहर, दक्षिण क्षेत्र को मिला 215 रन का लक्ष्य; पुजारा के शतक से ड्राइविंग सीट पर पश्चिम क्षेत्र

Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ साउथ जोन को जीत के लिए 215 रन का लक्ष्य मिला है। वहीं, मध्य क्षेत्र के खिलाफ पश्चिम क्षेत्र ने 384 रन की बढ़त बना ली थी।

दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में तेज गेंदबाज विजयकुमार वैसाख ने 5 विकेट लिए। चेतेश्वर पुजारा (इनसेट में) ने पश्चिम क्षेत्र के लिए शतक जड़ा। (सोर्स- पीटीआई)

तेज गेंदबाज विजयकुमार वैसाख के 5 विकेट से दूसरी पारी में उत्तर क्षेत्र का मध्यक्रम चरमरा गया। इस तरह दक्षिण क्षेत्र को शुक्रवार 7 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में तीसरे दिन जीत के लिए 215 रन का लक्ष्य मिला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय दक्षिण क्षेत्र ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए थे। उसके सलामी बल्लेबाज बी साई सुदर्शन तीन और अनुभवी मयंक अग्रवाल 15 रन बनाकर नाबाद थे। विजयकुमार वैसाख इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने आईपीएल 2023 में आरसीबी के लिए 7 मैच खेले। इसमें उन्होंने 9 विकेट लिए थे। विजयकुमार वैसाख को वेन पर्नेल के रिप्लेसमेंट की जगह टीम में शामिल किया गया था। उधर, अलूर में पहले सेमीफाइनल में अनुभवी भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की शतकीय पारी के दम पर पश्चिम क्षेत्र ने मध्य क्षेत्र के खिलाफ अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। चेतेश्वर पुजारा की 278 गेंद में 133 रन के बूते टीम ने बारिश से प्रभावित दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 292 रन बनाकर 384 रन की बड़ी बढ़त बना ली थी। सात जुलाई की सुबह उत्तर क्षेत्र ने 3 विकेट पर 146 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। इसके बाद विजयकुमार ने पुरानी गेंद से कहर बरपा दिया और टीम का स्कोर 8 विकेट पर 171 रन हो गया। बारिश से प्रभावित तीसरे दिन उत्तर क्षेत्र की दूसरी पारी 56.4 ओवर में महज 211 रन पर सिमट गई। कर्नाटक के तेज गेंदबाज विद्वत कावेरप्पा (47 रन देकर 2 विकेट) ने अंकित कलसी को स्टंप के पीछे आउट रिकी भुई को कैच आउट कराया। South Zone vs North Zone: शतक से चूके प्रभसिमरन सिंह दक्षिण क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र के मैच में प्रतिभाशाली प्रभसिमरन सिंह (93 गेंद में 63 रन) और हरियाणा के अंकित कुमार (29 रन) ने चौथे विकेट के लिए 85 रन की भागीदारी निभाकर टीम को संभाला। उत्तर क्षेत्र की टीम 150 रन की कुल बढ़त बनाने के करीब थी तभी विजयकुमार ने पुरानी गेंद से मैच का रुख बदलने वाला स्पेल डाला। निशांत के आउट होते ही मुश्किल हुई उत्तर क्षेत्र की वापसी उन्होंने प्रभसिमरन को आउट करने के बाद जयंत यादव और पुलकित नारंग को 3 गेंद के अंदर पवेलियन लौटा दिया। कुछ ओवर बाद खतरनाक दिख रहे निशांत सिंधू आउट हुए जिससे उत्तर की वापसी की राह मुश्किल हो गई। हर्षित राणा (36 गेंद में 38 रन) ने टीम को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। West Zone vs Central Zone: दिन की शुरुआत में ही पवेलियन लौटे सरफराज खान पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के मैच में तीसरे दिन की शुरुआत पश्चिम क्षेत्र ने 3 विकेट पर 149 रन पर की। उस समय चेतेश्वर पुजारा 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 366 मिनट की पारी में 278 गेंदों का सामना किया है। इस दौरान 14 चौके तथा एक छक्का लगाया। मध्य क्षेत्र ने दिन के पहले ही ओवर में सरफराज खान को पवेलियन की राह दिखाकर दिन की अच्छी शुरुआत की। चेतेश्वर पुजारा ने की संभल कर बल्लेबाजी सरफराज बीते दिन के अपने 6 रन के स्कोर में बिना कोई इजाफा किए खब्बू स्पिनर सौरभ कुमार की गेंद पर विकेटकीपर उपेंद्र यादव को कैच थमा बैठे। इसके बाद विकेटकीपर हेत पटेल (27) ने 5वें विकेट के लिए पुजारा के साथ 47 रन की साझेदारी की। पुजारा ने इस दौरान संभल कर बल्लेबाजी करने पर ध्यान दिया और सिर्फ वैसी ही गेंदों पर रन बनाए जो कमजोर थी। चेतेश्वर पुजारा ने लगाया 60वां प्रथम श्रेणी शतक चेतेश्वर पुजारा ने दिन के पहले सत्र में 102 गेंद बल्लेबाजी की और तीन चौके की मदद से 42 रन जोड़े। लंच के बाद दिन के दूसरे सत्र में उन्होंने सौरभ के खिलाफ लगातार दो चौके लगाकर प्रथम श्रेणी में अपना 60वां शतक पूरा किया। तीन अंक के आंकड़े में पहुंचने के बाद पुजारा ने स्वछंद बल्लेबाजी की और सौरभ तथा ऑफ स्पिनर सारांश जैन के खिलाफ कुछ शानदार प्रहार कर भारतीय टीम से बाहर होने की टीस निकाली। सौरभ के खिलाफ कलाई के इस्तेमाल से छक्का लगाकर उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। टीम एक छोर से विकेट गंवा रही थी, लेकिन पुजारा दूसरे छोर पर डटे रहे। वह दिन के आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश में रन आउट हो गए। मध्य क्षेत्र के लिए सौरभ ने चार और सारांश ने तीन विकेट लिए। तेज गेंदबाज यश ठाकुर को एक सफलता मिली।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram