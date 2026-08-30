दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल राउंड रविवार (30 अगस्त) से खेला जा रहा है। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी को सेंट्रल जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली, जब कप्तान इशान किशन को चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। विकेटकीपिंग करते समय किशन की दाहिनी कलाई पर गेंद लग गई।

फिजियो ने इशान किशन का मैदान उनका उपचार किया, लेकिन उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। किशन को जल्द ही हाथ में पट्टी बांधे देखा गया और उनके झारखंड टीम के साथी कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपर की भूमिका निभाई। इससे पहले टॉस जीतकर ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

सेंट्रल जोन ने 36 रन पर दो विकेट गंवाए

इशान की टीम ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली। त्रिपुरा के सीमर अभिजीत सरकार ने ओपनर अमन मोखाड़े (8) और कुणाल चंदेला (6) को आउट किया। इससे रजत पाटीदार की टीम सेंट्रल जोन 36 रन पर दो विकेट खोकर संघर्ष करती नजर आई। यह पहली बार है जब वैभव सूर्यवंशी ने किसी सीनियर पुरुष टीम के कप्तानी संभाली।

पहले मैच में सूर्यवंशी का बैटिंग प्रदर्शन बहुत खराब रहा

15 साल के सूर्यवंशी ने 2024 की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करके इतिहास रचा था। वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे थे। यह उनका दूसरा दलीप ट्रॉफी मैच और 10वें फर्स्ट-क्लास मैच है। ईस्ट जोन की नॉर्थ ईस्ट जोन पर पहले राउंड की जीत के दौरान सूर्यवंशी का बैटिंग प्रदर्शन बहुत खराब रहा। दिलीप ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में पहले बैटिंग करते हुए वह 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया और एक ही ओवर में 2 विकेट झटके थे।

ईस्ट जोन प्लेइंग XI

अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, अभिजीत के सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार।

सेंट्रल जोन प्लेइंग XI

अमन मोखाड़े, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), कुणाल चंदेला, यश राठौड़, रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह, सारांश जैन, हर्ष दुबे, अरशद खान, यश ठाकुर, आर्यन पांडे।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफ्री में विकेट झटकने पर रिएक्शन

दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच मैच में वैभव सूर्यवंशी ने पहला विकेट किशन लिंगदोह का लिया। तीन गेंद बाद ही इमलीवती लेमटुर को आउट किया। पूरी खबर पढ़ें।