दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के दूसरे दिन सोमवार (31 अगस्त) को सेंट्रल जोन ने शानदार वापसी करते हुए ईस्ट जोन को अपने बराबर स्कोर 266 रन पर रोक दिया। इशान किशन की अगुआई वाली ईस्ट जोन को वैभव सूर्यवंशी 81 गेंद पर 92 रन और अभिमन्यु ईश्वरन 106 गेंद पर 69 ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने 161 रन जोड़े, लेकिन बाकी टीम 105 रन ही जोड़ सकी।

सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे, आर्यन पांडे और यश ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की। ईस्ट जोन को पहला झटका 161 रन पर लगा। वैभव सूर्यवंशी को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। अगली ही गेंद पर कुमार कुशाग्र आउट हो गए। इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन और सुदीप कुमार घरामी ने 39 रन जोड़े। ईश्वरन का विकेट 200 रन पर गिरा। आर्यन पांडे ने उन्हें पवेलियन भेजा। इसके बाद आर्यन ने विराट सिंह को पवेलियन भेजा। उन्होंने 5 रन बनाए।

इशान किशन और अनुकूल रॉय भी फ्लॉप

आर्यन के अगले शिकार सुदीप कुमार घरामी बने। उन्होंने 25 रन बनाए। इशान किशन और अनुकूल रॉय भी कुछ खास नहीं कर सके। इशान 16 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। अनुकूल को यश दुबे ने 16 रन पर पवेलियन भेजा। मोहम्मद कुनैन कुरैशी को यश ठाकुर ने 13 रन पर पवेलियन भेजा।

हर्ष दुबे ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए

अभिजीत सरकार को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। मुकेश कुमार को यश ठाकुर ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 रन बनाए। मोहम्मद शमी 6 रन बनाकर नाबाद रहे। सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए। आर्यन पांडे ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए। यश ठाकुर ने 66 रन देकर 3 विकेट लिए।

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड

ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी 2026 सेमीफाइनल मुकाबले में 81 गेंद पर 92 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह इस टूर्नामेंट में फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। पूरी खबर पढ़ें।