दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मंगलवार (1 सितंबर) को ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुकेश कुमार और मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को दूसरी पारी में 158 रनों पर समेट दिया। ईस्ट जोन ने 159 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट गिरने के बाद हासिल किया।

वैभव सूर्यवंशी और इशान किशन ने छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेलकर ईस्ट जोन की जीत सुनिश्चित किया। सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके और छोटे लक्ष्य को भी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फाइनल में ईस्ट जोन का सामने दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। दूसरा सेमीफाइनल नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच खेला जाएगा।

ईस्ट जोन की पारी

ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी 40 और इशान किशन ने नाबाद 39 रन बनाए। अभिमन्यु ईश्वरन ने 24 और कुमार कुशाग्र ने 22 रन बनाए। सुदीप कुमार घरामी ने 14 और विराट सिंह ने 12 रन बनाए। मोहम्मद शमी 8 रन बनाकर नाबाद रहे। अनुकूल रॉय बगैर खाता खोले आउट हुए। सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने 4 विकेट जटके। सारांश जैन और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए।

सेंट्रल जोन की पारी

इससे पहले सेंट्रल जोन के लिए अमन मोखाड़े ने 41, अरशद खान ने 25, हर्ष दुबे ने 24 और रिंकू सिंह ने 20 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए मुकेश कुमार ने 4 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। अभिजित के सरकार, अनुकूल रॉय और मोहम्मद कुनैन कुरैशी ने 1-1 विकेट लिए।

सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को बराबर स्कोर पर रोका

दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन ने शानदार वापसी करते हुए ईस्ट जोन को 266 रन पर आउट कर दिया। इशान किशन की अगुआई वाली ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी 81 गेंद पर 92 रन और अभिमन्यु ईश्वरन 106 गेंद पर 69 ने बनाए। पूरी खबर पढ़ें।