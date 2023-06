दलीप ट्रॉफी 2023: दूसरी पारी में भी नहीं चले अभिमन्यु ईश्वरन, ईस्ट जोन हार की कगार पर; सौरभ की करिश्माई बॉलिंग

सेंट्रल जोन के बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार की करिश्माई गेंदबाजी की बदौलत ईस्ट जोन बैकफुट पर है और हार की कगार पर खड़ी है। सौरभ कुमार दूसरी पारी में 4 विकेट ले चुके हैं।

सौरभ कुमार की गेंदबाजी की बदौलत ईस्ट जोन की टीम हार की कगार पर खड़ी है। (फोटो सोर्स- ट्विटर- @lal__kal)

दलीप ट्रॉफी 2023 के पहले क्वार्टर फाइनल में सेंट्रल जोन जीत के बेहद करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद ईस्ट जोन लक्ष्य से 231 रन पीछे है और सिर्फ 4 विकेट उसके हाथ में हैं। रियान पराग 6 रन और मणिशंकर मुरासिंह 0 पर पर खेल रहे हैं। बता दें कि सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को 300 रन का लक्ष्य दिया था। सौरभ कुमार ने झटके 4 विकेट सेंट्रल जोन के बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार की करिश्माई गेंदबाजी की बदौलत ईस्ट जोन बैकफुट पर है और हार की कगार पर खड़ी है। सौरभ कुमार के 4 विकेट की बदौलत ईस्ट जोन का तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद स्कोर 69/4 है और जीत के लिए 231 रन की जरूरत है। सौरभ कुमार ने 12 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। दूसरी पारी में सेंट्रल जोन ने बनाए 239 रन सौरभ के साथ-साथ सेंट्रल जोन ने अपने बल्लेबाजों की बदौलत मैच में दबदबा बनाया। दूसरी पारी में टीम 239 रन पर सिमट गई जिससे उसकी कुल बढ़त 299 रन की हो गयी। इस तरह ईस्ट जोन 300 रन का लक्ष्य मिला। सेंट्रल जोन ने तीसरे दिन 64 रन से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज हिमांशु मंत्री (68) और विवेक सिंह (56) का योगदान दे सके। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी हुई। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद सारांश जैन (32 रन) और शुभम शर्मा (23 रन) ने ही बल्ले से अहम योगदान दिया।मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी रही बेदम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी रही बेदमसलामी बल्लेबाज हिमांशु मंत्री (68) और विवेक सिंह (56) का योगदान दे सके। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी हुई। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद सारांश जैन (32 रन) और शुभम शर्मा (23 रन) ने ही बल्ले से अहम योगदान दिया।मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी रही बेदम फिर नहीं चले अभिमन्यु ईश्वरन जवाब में 300 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ईस्ट जोन को छठे ओवर में 18 के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया था। सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन फिर फ्लॉप रहे और 11 रन बनाकर आउट हो गए। अभिमन्यु के रूप में ईस्ट जोन को पहला झटका लगा। अभिमन्यु के आउट होने के एक रन बाद ही सुदीप कुमार भी पवेलियन लौट गए। दूसरे सलामी बल्लेबाज शांतनु भी 18 रन बना पाए। दिन का खेल खत्म होने तक रियान पराग क्रीज पर डटे रहे।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram