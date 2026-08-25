दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को एक पारी और 210 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच होगा। पहला सेमीफाइनल मैच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर एक पर 30 अगस्त से खेला जाएगा।

बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 मैदान पर खेले गए मैच में ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ-ईस्ट जोन मैच में इशान किशन की अगुआई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 112.5 ओवर में 467 रन बनाए थे। ईस्ट जोन की ओर से सुदीप कुमार घरामी और शाहबाज अहमद ने शतक लगाए थे।

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाहबाज अहमद 244 गेंद में 167 रन और सुदीप कुमार घरामी ने 185 गेंद में 146 रन बनाए थे। हालांकि, ओपनर वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए थे। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।

नॉर्थ-ईस्ट जोन की पहली पारी 42.5 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दूसरी पारी में भी वह 50 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई और 146 रन पर ऑलआउट हो गई। दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से कमाल दिखाया। वैभव सूर्यवंशी ने तीन ओवर में 11 रन देकर दो विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में चार गेंद के भीतर (दूसरी और पांचवीं गेंद) दो विकेट लिए।

शाहबाज अहमद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। नॉर्थ-ईस्ट की दूसरी पारी के दौरान ईस्ट जोन के अनुकूल रॉय ने 15 ओवर में सिर्फ 37 रन देकर पांच विकेट चटकाए। मुकेश कुमार, अभिजीत के सरकार और शाहबाज अहमद भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

नॉर्थ-ईस्ट जोन की पहली पारी के दौरान अभिजीत के सरकार ने 9.5 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 5 विकेट झटके थे। शाहबाज अहमद ने 10 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए थे। अनुकूल रॉय ने आठ ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया था। मुकेश कुमार ने भी एक विकेट लिया था।

Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️



Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌



North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.



Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026

Duleep Trophy: वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, 2 चौके लगाने के बाद लौटे पवेलियन, देखें VIDEO

नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी छह गेंदों पर सिर्फ आठ रन ही बना पाए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



