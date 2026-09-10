दलीप ट्रॉफी में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अंशुमान गायकवाड़ 9 सेंचुरी के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद दिलीप वेंगसरकर, श्रीधरन श्रीराम और वसीम जाफर के नाम 8-8 शतक हैं, जबकि युवराज सिंह समेत चार बल्लेबाजों ने 7-7 शतक लगाए हैं। ऐसे में संयुक्त रैंकिंग के आधार पर वसीम जाफर दूसरे और युवराज सिंह तीसरे स्थान पर हैं। आइए जानते हैं दलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष बल्लेबाजों के बारे में।

अंशुमान गायकवाड़

दलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अंशुमान गायकवाड़ के नाम है। अंशुमान गायकवाड़ ने वेस्ट जोन के लिए 1974 से 1987 के बीच 26 मैच खेले। इसमें उन्होंने 42 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 2004 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 216 रन रहा और बल्लेबाजी औसत 52.73 का रहा।

दिलीप वेंगसरकर

दिलीप वेंगसरकर इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। वेस्ट जोन के लिए 1975 से 1991 तक दलीप ट्रॉफी खेलने वाले वेंगसरकर ने 18 मैचों की 25 पारियों में 1611 रन बनाए। वह चार बार नाबाद रहे। उनका सर्वोच्च स्कोर 175 रन और बल्लेबाजी औसत 76.71 रहा।

श्रीधरन श्रीराम

श्रीधरन श्रीराम ने 1998 से 2005 के बीच साउथ जोन का प्रतिनिधित्व किया। श्रीधरन श्रीराम ने 19 मैच में 32 पारियां खेलीं और दो बार नाबाद रहते हुए 1678 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 150 रन रहा।

वसीम जाफर

वसीम जाफर का दलीप ट्रॉफी करियर इस सूची में सबसे लंबे समय तक चलने वाले करियर में शामिल है। वसीम जाफर ने 1997 से 2013 तक वेस्ट जोन के लिए 30 मैच खेले, जिसमें 54 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए 2545 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 173 रन रहा। वसीम जाफर की खासियत उनकी निरंतरता रही।

प्रवीण आमरे

प्रवीण आमरे ने 1988 से 1996 के बीच सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व किया। प्रवीण आमरे ने 15 मैच की 22 पारियों में 1518 रन बनाए। प्रवीण आमरे दो बार नाबाद रहे और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 240 रन रहा। उनका बल्लेबाजी औसत 75.90 रहा।

युवराज सिंह

युवराज सिंह दलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इंडिया-रेड और नॉर्थ जोन के लिए 2001 से 2016 के बीच 14 मैच खेले। उन्होंने 22 पारियों में तीन बार नाबाद रहते हुए 1458 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 209 रन रहा। युवराज का स्ट्राइक रेट 74.57 रहा।

अरुण लाल

अरुण लाल ने 1978 से 1992 तक ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन के लिए दलीप ट्रॉफी खेली। अरुण लाल ने 18 मैच की 27 पारियों में 1633 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 287 रन रहा। अरुण लाल ने अपने करियर में लगातार बड़ी पारियां खेलीं और 7 शतकों के साथ टूर्नामेंट के प्रमुख बल्लेबाजों में जगह बनाई।

अजय शर्मा

अजय शर्मा ने 1984 से 1997 के बीच नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 26 मैच की 37 पारियां खेलीं और तीन बार नाबाद रहते हुए 1961 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 202 रन रहा। दलीप ट्रॉफी में लंबे समय तक खेलने और लगातार रन बनाने के कारण अजय शर्मा इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंचे।

दलीप ट्रॉफी में पांच या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीकब से कबमैचपारीनाबादरनउच्चतम10050औसत4s6sBFSR0
अंशुमान गायकवाड़ (वेस्ट जोन)1974-19872642420042169452.732
दिलीप वेंगसरकर (वेस्ट जोन)1975-19911825416111758576.711
श्रीधरन श्रीराम (साउथ जोन)1998-20051932216781508455.931970321752.163
वसीम जाफर (वेस्ट जोन)1997-2013305482545173*81355.32270+11+4057+48.433
प्रवीण आमरे (सेंट्रल जोन/ईस्ट जोन)1988-1996152221518240*7675.92
युवराज सिंह (इंडिया-रेड/नार्थ जोन)2001-20161422314582097376.7321022195574.570
अरुण लाल (ईस्ट जोन/नार्थ जोन)1978-19921827116332877362.869+1+490+58.570
अजय शर्मा (नार्थ जोन)1984-19972637319612027957.670+0+0+04
संजय मांजरेकर (वेस्ट जोन)1987-19941423313312786466.5530+1+376+73.932
ब्रजेश पटेल (साउथ जोन)1972-19811523311921636359.60
अजीत वाडेकर (वेस्ट जोन)1961-19731825215452296467.171
मोहम्मद कैफ (सेंट्रल जोन)1998-2013213141827202*61067.662449375648.640
सुनील गावस्कर (वेस्ट जोन)1972-19862234418592286861.960
सौरव गांगुली (ईस्ट जोन)1989-20062235213991716442.3961+8+719+63.973
दिनेश कार्तिक (इंडिया-ब्ल्यू/इंडिया-रेड/साउथ जोन)2005-20172138316721836747.7721616238170.222
रॉबिन सिंह (साउथ जोन)1988-20012540317211556846.5118+5+197+72.083
आकाश चोपड़ा (सेंट्रल जोन/नार्थ जोन)1997-2011244371918205*6853.27249+3+3775+47.311
विक्रम राठौड़ (नार्थ जोन)1993-200225451226524961151.47188+6+2319+59.161
रमन लांबा (नार्थ जोन)1980-19911015310353205086.2530+6+471+67.942
कृष्णन भास्कर पिल्लई (नार्थ जोन)1985-1992131819171295253.940+0+0+00
रवि शास्त्री (वेस्ट जोन)1981-1993202731492176*5862.161
लालचंद राजपूत (ईस्ट जोन/वेस्ट जोन)1984-19931828117052755863.1426+0+551+40.11
चेतन चौहान (नार्थ जोन/वेस्ट जोन)1969-19851830512991505551.962
डब्ल्यूवी रमन (साउथ जोन)1986-1996213231685250*5758.11
राहुल द्रविड़ (साउथ जोन)1992-20092034313431885643.3265+2+913+57.837
गगन खोड़ा (सेंट्रल जोन)1994-2004223721683300*5748.08100+14+1598+55.134

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