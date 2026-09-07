दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वह 250 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हो गए। चेन्नई की गर्मी में लंबी के कारण वह थक गए थे। 131वें ओवर की पहली गेंद के बाद वह दिक्कत में दिखे। फिजियो ने उनसे बात की।

ईस्ट जोन का स्कोर 650 के करीब है। ऐसे में इशान किशन शायद ही बल्लेबाजी करने आएं। हालांकि, उनके पास बंगाल के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। ईस्ट जोन के लिए सर्वोच्च स्कोर अरुण लाल के नाम है। उन्होंने वेस्ट जोन के खिलाफ 1986 में 490 गेंदों पर 287 रन बनाए थे। उनके बाद लिस्ट में इशान किशन का नाम है।

सबा करीम को छोड़ा पीछे

इशान 250 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले ईस्ट जोन के मात्र दूसरे क्रिकेट हैं। अरुण लाल ने दो बार 200 से ज्यादा का स्कोर किया है। सबा करीम ने 1995 में 200 रनों की पारी खेली थी। यानी इशान के नाम बतौर विकेटकीपर ईस्ट जोन के लिए सर्वोच्च स्कोर हो गया है।

इशान ने 301 गेंद पर 250 रन बनाए

इशान ने अपनी पारी में 301 गेंद पर 27 चौके और 7 छक्कों की मदद से 250 रन बनाए। उन्हें कुमार कुशाग्र और अनुकूल रॉय से अच्छा साथ मिला। कुशाग्र ने 101 और अनुकूल ने 45 रन बनाए। इशान और कुशाग्र के बीच 230 रनों की साझेदारी हुई। इशान और अनुकूल के बीच 140 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले इशान ने शिखर मोहन के सथ 94 रन जोड़े थे।

वैभव सूर्यवंशी का क्रेज

दिलीप ट्रॉफी का फाइनल शुरू होने से पहले फ्री में खोले गए तीन स्टैंड खचाखच भरे हुए थे। सुबह 10 बजे तक गेट के बाहर लाइन में लगने के बाद तीन और स्टैंड आम लोगों के लिए खोल दिए गए। पूरी खबर पढ़ें।