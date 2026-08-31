श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर सारांश जैन अब दलीप ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से मैदान पर उतर चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन को अपनी टेस्ट कैप तक पहुंचने की अहम वजह मानने वाले सारांश जैन ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में घरेलू क्रिकेट की अहमियत बताई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि श्रीलंका दौरा खत्म होने के बाद पिता से उनकी क्या बात हुई और उन्होंने आगे के लिए क्या सलाह दी।

सारांश जैन ने बीसीसीआई टीवी को बताया, ‘मेरा हमेशा रहता है कि कोई भी घरेलू क्रिकेट मैच हो, अगर मैं उपलब्ध हूं तो उसमें खेलूंगा और ट्राई करूंगा कि टीम की जो भी मांग होगी, उसे पूरी करूं। श्रीलंका में जो फाइनल डे था, वह 27 अगस्त को खत्म हुआ और फिर 28 अगस्त को बेंगलुरु के लिए चल दिए। फिर 29 अगस्त को हम लोगों की प्रैक्टिस थी। सुबह हमारा फिटनेस सेशन था। …तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा थकाऊ था, लेकिन फिर से दलीप ट्रॉफी खेलना है तो यह बहुत अच्छी फीलिंग है।’

सारांश जैन कहते हैं, ‘हमेशा अपनी जड़ें याद रखनी चाहिए। बोलते हैं ना कि आप घर लौटते हैं तो आपको बहुत अच्छा वाइब मिलती है। …तो भारत लौटकर, बेंगलुरु में आकर, CoE में आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जब मैंने यहां एंट्री की तो पिछले साल की जो भी यादें थीं वे सभी फिर से ताजें हो गईं।’

सारांश जैन ने कहा, ‘मेरी जिंदगी में घरेलू क्रिकेट की बहुत ज्यादा महत्ता है, क्योंकि मैं अंतिम 3-4 वर्षों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं मानता हूं कि चयनकर्ताओं ने उस चीज को देखकर मुझे रिवॉर्ड दिया है। पहले इंडिया ए में खेलने को मिला, फिर उसमें मैंने अच्छा किया तो उसके बाद मुझे टेस्ट कैप मिली। … तो मैं सोचता हूं कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जितने भी सभी खिलाड़ी हैं, उनके लिए घरेलू क्रिकेट बहुत एक अच्छा प्लेटफार्म है और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से चयनकर्ता आपको आगे मौका देते हैं, क्योंकि वे सभी मुकाबले देखने आते हैं।’

सारांश जैन ने कहा, ‘श्रीलंका में काफी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि शुरुआत से ही आप एक सपना देखते हो कि आपको इंडिया टेस्ट कैप पहननी है। जब मेरे को जड्डू भाई ने टेस्ट कैप दी, तो उस वक्त मेरे भीतर बहुत मिली-जुली भावनाएं थीं और बहुत उत्सुकता भी थी।’

गौतम गंभीर और शुभमन गिल की चर्चा करते हुए सारांश जैन ने कहा, ‘जीजी सर से काफी चीजें सीखने को मिलीं। मेरी जीजी सर, शुभमन से काफी बातचीत हुई। उन्होंने भी यही बोला कि जो आप घरेलू क्रिकेट में करते आये हैं, उसको ही अप्लाई करने की कोशिश करो। गेंदबाजी में बोलूं तो मुझे वहां बहुत सारी लर्निंग्स मिलीं, जैसेकि किस पेस पर वह गेम चलता है और क्या डिमांड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने मैच के दौरान सीखी हैं।’

पिता से बातचीत के बारे में सारांश जैन ने कहा, ‘टूर खत्म होने के बाद पिता से भी यही बात हुई थी। उन्होंने बोला कि ओवरऑल तूने अच्छी गेंदबाजी की। बस कोशिश करना कि आगे भी जो भी तू घरेलू क्रिकेट खेले उसमें जैसे तू करते आया है वैसे ही करना। उसी चीज को तू कैरी ऑन कर।’

दलीप ट्रॉफी को लेकर सारांश जैन ने कहा, ‘अभी दलीप ट्रॉफी में मेरे वही गोल हैं जो पिछले साल थे, सेंट्रल जोन को फिर से चैंपियन बनाना है। …और कोशिश करना है कि जो मैंने पिछले साल अपनी टीम के लिए प्रदर्शन किया था वैसा ही फिर से करूं। उसी को फिर से ट्राई करना है।’

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