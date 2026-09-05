भारत के टेस्ट उप-कप्तान केएल राहुल 2026 दिलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं खेलेंगे। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने यह शनिवार (5 सितंबर) को जानकारी दी। केएल राहुल को बीसीसीआई ने साउथ जोन के लिए भारत के जोनल रेड-बॉल टूर्नामेंट के टाइटल क्लैश में खेलने के लिए कहा था।

राहुल के अलावा बीसीसीआई ने देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज को भी दिलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलने के लिए कहा। दोनों खिलाड़ी साउथ जोन के लिए फाइनल में खेलने के लिए तैयार हैं। तिलक वर्मा ने ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दिलीप ट्रॉफी फाइनल से एक दिन पहले चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। तीनों खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तिलक वर्मा ने कहा, ‘केएल भाई उपलब्ध नहीं हैं।’ तिलक ने कहा कि पडिक्कल के शामिल होने से साउथ जोन की बल्लेबाजी मजबूत होगी। पडिक्कल और सिराज का मौजूदा फॉर्म और अनुभव टीम और युवा खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी। देवदत्त पडिक्कल हाल के दिनों में जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के लिए दो शतक लगाए।

तिलक ने कहा, ‘उनके (देवदत्त पडिक्कल) टीम में आने से हमारी बैटिंग लाइन-अप मजबूत होगी। पिछले दो या तीन मैचों में हमने उनका काफी अच्छा फॉर्म देखा है, इसलिए उनका होना हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। जिस तरह की फॉर्म में वे (पडिक्कल और सिराज) हैं, उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। यह सच में मददगार होगा। वे अपना अनुभव खिलाड़ियों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम में काफी युवा खिलाड़ी हैं।’

शमी हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 100 प्रथम श्रेणी मैच खेलेंगे। शमी ने मध्य क्षेत्र के खिलाफ सेमीफाइनल में पांच विकेट लेकर पूर्वी क्षेत्र को 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पूरी खबर पढ़ें।