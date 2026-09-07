दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल के दूसरे दिन सोमवार यानी सात सितंबर को लंच के बाद ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। इशान किशन ने 122वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल की दूसरी गेंद पर चौका लगाया और दोहरा शतक पूरा किया।

इशान किशन का यह पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक है। इशान किशन से पहले कुमार कुशाग्र अपना शतक पूरा करने के बाद पवेलियन लौटे। कुमार कुशाग्र 132 गेंद में 101 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान आठ चौके और पांच छक्के लगाए। कुमार कुशाग्र का दलीप ट्रॉफी में यह पहला शतक है। कुमार कुशाग्र को त्रिपुराना विजय की गेंद पर मिलिंद ने कैच किया।

कुमार कुशाग्र ने आउट होने से पहले इशान किशन के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 287 गेंद में 230 रन की साझेदारी की। इशान किशन के दोहरे शतक और कुमार कुशाग्र की सेंचुरी की मदद से ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ 550 रन से अधिक का स्कोर बना लिए।

ईस्ट जोन के 122 ओवर में 5 विकेट पर 555 रन

समाचार लिखे जाने तक दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने पहली पारी में 122 ओवर में 5 विकेट पर 555 रन बना लिए थे। इशान किशन 273 गेंद में 204 और अनुकूल रॉय 65 गेंद में 30 रन बना क्रीज पर थे। दोनों के बीच 131 गेंद में 84 रन की साझेदारी हुई थी।

इशान किशन अब तक 26 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं, जबकि अनुकूल रॉय के बल्ले से तीन चौके निकले हैं। दूसरे दिन के पहले सत्र का खेल खत्म होने के समय (लंच तक) ईस्ट जोन का स्कोर 108 ओवर में 5 विकेट पर 491 रन था।

दूसरे दिन लंच तक सिर्फ एक विकेट गंवाया, 106 रन जोड़े

ईस्ट जोन ने दूसरे दिन सुबह के सेशन में सिर्फ एक विकेट खोकर 106 रन जोड़े और लंच तक पहुंचे। कुमार कुशाग्र सुबह के सेशन के स्टार रहे। कुमार कुशाग्र ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना छठा प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया।

इशान किशन ने भी पहले दिन वाला जबरदस्त फॉर्म जारी रखा और बिना ज्यादा शोर-शराबे के अपना स्कोर 171 तक पहुंचा दिया था। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय इशान किशन 135 गेंद में 111 और कुमार कुशाग्र 75 गेंद में 63 रन बनाकर नाबाद थे।

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। इस कारण साउथ जोन के गेंदबाजों को विकेट लेने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अहम बात यह है कि दूसरी नई गेंद से गेंदबाजी आक्रमण को कोई मदद नहीं मिली।

Duleep Trophy: इशान का शतक, कुशाग्र समेत 3 बल्लेबाजों के अर्धशतक, साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन मजबूत

दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन साउथ जोन के खिलाफ इशान किशन की नाबाद 111 रन की शतकीय पारी के दम पर ईस्ट जोन ने चार विकेट पर 385 रन बनाकर बड़े स्कोर की नींव रखी। इशान के साथ कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 44, अभिमन्यु ईश्वरन 72 और शिखर मोहन (85) ने भी उपयोगी योगदान दिया। (पूरा लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें)



