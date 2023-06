Duleep Trophy: त्रिपुरा के 30 साल के ऑलराउंडर ने 42 रन दे झटके 5 विकेट, 182 रन पर ढेर हो गई शिवम मावी की टीम; उधर, ध्रुव शौरी ने ठोका शतक

Duleep Trophy: मध्य क्षेत्र के खिलाफ पूर्व क्षेत्र की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उसने 12 ओवर में सिर्फ 32 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे।

मणिशंकर मुरासिंह ने फर्स्ट क्लास करियर में 13वीं बार 5 विकेट लिए हैं। दिल्ली में 5 जून 1992 को जन्में ध्रुव शौरी का यह 11वां फर्स्ट क्लास 100 है।

Duleep Trophy 2023: दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) 2023 को 28 जून की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के अलूर में केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ। वहीं, दूसरा क्वार्टर फाइनल में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन की टीमें उतरीं। Central Zone vs East Zone: मणिशंकर मुरासिंह ने 42 रन दे झटके 5 विकेट अलूर में ईस्ट जोन के मणिशंकर मुरासिंह ने गेंदबाजी में कहर बरपाया। उन्होंने 20 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट झटके। उनके अलावा शाहबाज अहमद ने भी 17 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए। इशान पोरेल और शाहबाज नदीम भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे। नतीजा यह रहा कि शिवम मावी की अगुआई वाली सेंट्रल जोन (मध्य क्षेत्र) की टीम 71.4 ओवर में 182 रन ही बना पाई। सेंट्रल जोन की ओर से विवेक सिंह 21, हिमांशु मंत्री 29, कुनाल चंदेला 13, शुभम शर्मा 13, रिंकू सिंह 38, विकेटकीपर उपेंद्र यादव 25, शिवम मावी 16 और आवेश खान 10 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, ईस्ट जोन (पूर्व क्षेत्र) की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। दिन का खेल खत्म होने के समय तक ईस्ट जोन ने 12 ओवर में 32 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन खाता भी नहीं खोल पाए। सुदीप कुमार घरामी 19 और शाहबाज नदीम 6 रन बनाकर नाबाद थे। North Zone vs North East Zone: ध्रुव शौरी ने 22 चौके की मदद से बनाए 135 रन उधर, बेंगलुरु में नॉर्थ जोन (उत्तर क्षेत्र) के ओपनर ध्रुव शौरी ने शानदार शतकीय पारी (135 रन, 211 गेंद, 22 चौके) खेली। ध्रुव शौरी के शतक की मदद से नॉर्थ जोन ने दिन का खेल खत्म होने के समय तक 87 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बना लिए थे। निशांत सिंधु 76 और पुलकित नारंग 23 रन बनाकर नाबाद थे। मणिशंकर मुरासिंह ने 13वीं बार लिए 5 विकेट मणिशंकर मुरासिंह ने अपने अब तक फर्स्ट क्लास करियर में 13वीं बार 5 विकेट लिए हैं। त्रिपुरा के अभोयनगर में एक जनवरी 1993 को जन्में मणिशंकर मुरासिंह का यह 81वां प्रथम श्रेणी मैच है। मणिशंकर मुरासिंह अब तक 245 प्रथम श्रेणी विकेट ले चुके हैं। 361 विकेट और 5125 रन बना चुके हैं मणिशंकर मुरासिंह मुरासिंह अब तक 60 टी20 मैच भी खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 47 विकेट लिए हैं। लिस्ट ए मुकाबलों की बात करें तो मुरासिंह ने 57 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 69 विकेट हैं। वह अब तक 3308 फर्स्ट क्लास, 1050 लिस्ट ए और 767 टी20 रन भी बना चुके हैं।

