Duleep Trophy: वेस्ट जोन की टीम में एमएस धोनी का 21 विकेट लेने वाला गेंदबाज शामिल, चेतन सकारिया की लेगा जगह

तुषार देशपांडे ने 21 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनने में मदद की। दाएं हाथ का तेज गेंदबाज आईपीएल में इस्तेमाल होने वाला पहला इम्पैक्ट सब भी था।

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में जगह बना ली है। फोटो सोर्स- IPL

दलीप ट्रॉफी के लिए मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे पश्चिम क्षेत्र (West Zone) टीम में चेतन सकारिया की जगह लेंगे। 5 जुलाई को बेंगलुरु के अलुर क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया चोट के कारण बाहर हो गए हैं। तुषार देशपांडे ने आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए शानदार प्रदर्शन किया। तुषार देशपांडे ने 21 विकेट लेकर फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनने में मदद की। दाएं हाथ का तेज गेंदबाज आईपीएल में इस्तेमाल होने वाला पहला इम्पैक्ट सब भी था। घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशपांडे गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले मैच में लय में नहीं दिखे थे। उन्होंने नो-बॉल और वाइड गेंद फेंकी और अपने पहले दो ओवरों में 29 रन दिए। धोनी को दिया था सफलता का श्रेय हालांकि जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वह बिल्कुल अलग गेंदबाज दिखे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सीएसके के कप्तान एमएस धोनी को दिया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “एक बार जब मैंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। परेशान न हों और प्रॉसेस पर ध्यान दें। एक बार प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि नया इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण 200 + स्कोर बनना सामान्य है। वह खिलाड़ियों में सुरक्षा की भावना जगाते हैं, जो हर युवा खिलाड़ी चाहता है।” Also Read दलीप ट्रॉफी 2023: नॉर्थ ईस्ट को 511 रनों से हराकर नॉर्थ जोन सेमीफाइनल में, पुलकित नारंग ने चटकाए 7 विकेट देशपांडे ने 29 फर्स्ट क्लास मैच में 80 विकेट लिए हैं 28 साल के तुषार देशपांडे ने 29 फर्स्ट क्लास मैच में 80 विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा, “उनकी (एमएस धोनी) योजनाएं बहुत स्पष्ट हैं कि ये ये करना है और फिर उन्हें क्रियान्वित करना होगा। वह आजादी भी देंगे और जरूरत पड़ने पर बताएंगे भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास शीर्ष स्तर पर खेलने के लिए सब कुछ है, बस शांत रहो, गहरी सांस लो। मन को शांत रखना ही कुंजी है।”

