भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अब इंग्लैंड में अपनी गेंदबाजी का दम दिखाते नजर आएंगे। 32 वर्षीय मुकेश कुमार ने काउंटी चैंपियनशिप के मौजूदा सत्र के आखिरी दो मैचों के लिए नॉटिंघमशायर से करार किया है। भारत के लिए तीन टेस्ट खेल चुके मुकेश के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 60 मैचों में 233 विकेट हैं, जबकि सभी प्रारूपों को मिलाकर उनके नाम 377 विकेट दर्ज हैं। वह हाल ही में ईस्ट जोन के साथ दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतकर नॉटिंघमशायर से जुड़ रहे हैं।

नॉटिंघमशायर से जुड़कर उत्साहित हैं मुकेश कुमार

trentbridge.co.uk ने मुकेश कुमार के हवाले से लिखा, ‘‘सीजन के अहम समय पर नॉटिंघमशायर के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इंग्लैंड पहुंचने और काउंटी क्रिकेट में खुद को आजमाने के लिए बहुत उत्साहित हूं।’’ घरेलू क्रिकेट में अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए मशहूर कुमार ने 60 मैचों में 21.79 के शानदार औसत से 233 प्रथम श्रेणी विकेट लिए हैं। मुकेश कुमार ने कहा, ‘‘यहां रहते हुए मैं नॉटिंघमशायर की सफलता में जितना हो सके योगदान देना चाहता हूं और मैं कोचों और अपने नए साथियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।’’

इंग्लैंड के हालात भारत से काफी अलग होंगे। हालात में इस अंतर को मानते हुए मुकेश कुमार ने बताया, ‘‘इंग्लैंड आना हमेशा एक अच्छी चुनौती होती है। मैं नए हालात में नई टीम के लिए खेलने के मौके को लेकर उत्साहित हूं।’’ मुकेश कुमार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ‘‘जब तक मैं नॉटिंघमशायर का हिस्सा हूं, मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर सफल हो पाएंगे।’’

नॉटिंघमशायर के हेड कोच पीटर मूर ने मुकेश कुमार के साथ काम करने को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। पीटर मूर ने कहा, ‘‘हम मुकेश कुमार को ऐसे अहम समय पर टीम में शामिल करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं।’’ मुकेश कुमार ईस्ट जोन के साथ दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद नॉटिंघमशायर टीम से जुड़ रहे हैं।

मुकेश की काबिलियत पर कोई शक नहीं: पीटर मूर

पीटर मूर ने कहा, ‘‘मुकेश कुमार दलीप ट्रॉफी फाइनल के बेहद कड़े मुकाबले के बाद सीधे यहां आ रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में वह विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। खासकर यह जानते हुए कि भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए कितना कड़ा मुक़ाबला होता है।’’

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