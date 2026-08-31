दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे दिन नॉर्थ जोन के खिलाफ कप्तान तिलक वर्मा के शतक की मदद से साउथ जोन अच्छी स्थिति में पहुंच गया। नॉर्थ जोन की पहली पारी में 195 रन के जवाब में साउथ जोनने 9 विकेट पर 285 रन बना लिए। उसने 90 रनों की बढ़त हासिल कर ली। नॉर्थ जोन के लिए गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके।

तिलक वर्मा जब क्रीज पर आए तब साउथ जोन का स्कोर 39 रन पर 2 विकेट था। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 80 रन हो गया। इसके बाद तिलक को श्रेयस गोपाल से अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी हुई। साउथ जोन का स्कोर 80 से 255 तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था टीम बड़े स्कोर तक जाएगी, लेकिन इसके बाद उसके 15 रन पर 4 विकेट गिर गए। हालांकि, तिलक अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। कवुरी सैतेजा उनका साथ दे रहे हैं।

साउथ जोन के 4 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए

साउथ जोन के लिए तिलक वर्मा 106 के अलावा श्रेयस अय्यर ने 88 रन बनाए। इन दोनों के अलावा नारायण जगदीन ने 36 और स्मरण रविचंद्रन ने 27 रन बनाए। 4 बल्लेबाज शेख रशीद, कोडिमेला हिमतेजा, वेध्वथ कवरप्पा और एमडी निधीश खाता नहीं खोल पाए। रिकी भुई 5 और तनय त्यागराजन 6 रन बनाकर आउट हुए। नॉर्थ जोन के लिए गुरनूर बरार ने 59 रन देकर 4 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और अंशुल कम्बोज ने 2-2 विकेट लिए।

सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को बराबर स्कोर पर रोका

दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन ने शानदार वापसी करते हुए ईस्ट जोन को 266 रन पर आउट कर दिया। इशान किशन की अगुआई वाली ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी 81 गेंद पर 92 रन और अभिमन्यु ईश्वरन 106 गेंद पर 69 ने बनाए। पूरी खबर पढ़ें।