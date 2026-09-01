दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ साउथ जोन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तीसरे दिन मंगलवार (1 सितंबर) का खेल खत्म होने तक नॉर्थ जोन ने 66 ओवर में 7 विकेट पर 256 रन बना लिए। उसके पास 139 रनों की बढ़त है।

सनत सांगवान और आयुष दोसेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। इसके कारण नॉर्थ जोन बैकफुट पर है। निशांत सिंधु 20 और अंशुल कम्बोज 29 क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 62 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी हो गई है। नॉर्थ जोन को उम्मीद होगी कि यह साझेदारी और बड़ी हो।

तिलक वर्मा की शतकीय पारी

इससे पहले तिलक वर्मा की शतकीय पारी के दमपर साउथ जोन ने पहली पारी में 312 रन बनाए और 117 रनों की बढ़त हासिल की। नॉर्थ जोन पहली पारी में 195 रन पर आउट हो गया था। नॉर्थ जोन की दूसरी पारी की बात करें तो सनत सांगवान 76 और आयुष दोसेजा ने 52 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच 104 रनों की साझेदारी हुई।

आयुष बदोनी भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके

आयुष बदोनी ने भी 31 रन बनाए, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। अब्दुल समद और कन्हैया वधावन 14-14 रन बनाकर आउट हुए। आबिद मुश्ताक 1 और कमरान इकबाल 4 रन बनाकर आउट हुए। साउथ जोन के लिए एमडी निधीश, कवुरी सैतेजा और श्रेयस गोपाल ने 2-2 विकेट लिए। वेध्वथ कवरप्पा ने 1 सफलता हासिल की। मैच जीतने वाली टीम का फाइनल में सामने ईस्ट जोन से होगा।

सेंट्रल जोन को हरा ईस्ट जोन फाइनल में पहुंचा

दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके और छोटे लक्ष्य को भी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी खबर पढ़ें।